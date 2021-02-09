Решетников: госрегулирование цен на продукты допустимо только в экстренных случаях

Государство должно регулировать цены на продукты в случае их подорожания только в экстренных случаях, заявил глава Минэкономики Максим Решетников. Ранее он говорил, что госрегулирование вредно для экономики.

Правительство в конце прошлого года подготовило проект постановления, которое позволит регулировать цены на социально значимые продукты при их подорожании на 10% в течение 60 дней. Это коснется таких продуктов, как мясо, рыба, молоко, крупы.

«Правительство сможет самостоятельно устанавливать и установило параметры для регулирования цен на социально значимые продовольственные товары. Но, конечно, мы исходим из того, что подобный инструмент — это экстренный инструмент и должен приниматься для очень точечных, для отдельных случаев»,— сказал господин Решетников во время выступления в Госдуме (цитата по «Интерфаксу»).

Меры по сдерживанию цен начали принимать после критики президента Владимира Путина. В частности, Минсельхоз, Минпромторг и ряд производителей и сетей подписали соглашение, определяющее предельную отпускную цену на сахар и масло. Глава Минэкономики заявил, что необходимости в дополнительных соглашениях нет.

О динамике цен на продукты — в материале “Ъ” «Цены на продовольствие вышли на шестилетний максимум».