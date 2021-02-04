Решетников не видит необходимости в новых соглашениях по ценам на продукты

Минэкономики не считает нужным заключать дополнительные соглашения по стабилизации цен на продукты, как это произошло с подсолнечным маслом и сахаром, заявил глава ведомства Максим Решетников. Он отметил, что госрегулирование вредно для экономики.

«По поводу соглашений, мы на сегодняшний момент ситуацию мониторим и потребности в каких-то дополнительных соглашениях мы не видим. Но в то же время мы еженедельно обсуждаем ситуацию. Сети нам докладывают, что происходит, какие запросы на повышение цен они получают от производителей»,— сказал господин Решетников журналистам во время брифинга (цитата по «РИА Новости»).

Министр заявил, что регулировать цены на продукты лучше экономическими мерами, поскольку госрегулирование вредно для экономики.

«Эффект от наших решений в конечные цены — он виден не сразу. Это достаточно длительный процесс, если мы не хотим, конечно, возвращаться к государственному регулированию цен. А мы этого очень не хотим, мы считаем это вредным для экономики. Все-таки мы должны преодолевать эту ситуацию экономическими методами»,— заявил Максим Решетников.

Продлевать действующие соглашения по поводу цен на масло и сахар пока не планируется, сказал министр. По его словам, с момента пиковых значений в декабре цены на сахар снизились на 7%, а цены на масло стабилизировались. «На сегодняшний момент мы потребности в продлении соглашений не видим. Окончательное решение будет приниматься в марте»,— сообщил господин Решетников.

В декабре 2020 года на фоне подорожания базовых продуктов правительство разработало меры по сдерживанию роста цен на них. В частности, Минсельхоз, Минпромторг и ряд производителей и сетей подписали соглашение, определяющее предельную отпускную цену на сахар и масло.

О госконтроле за ценами на продукты — в материале “Ъ” «В едимстве — сила».