Футбольный клуб «Тамбов» подал иск о самобанкротстве

Ассоциация футбольный клуб «Тамбов» подала в региональный арбитражный суд иск о признании банкротом некоммерческое партнерство ФК «Тамбов» (прежнее юрлицо клуба). Сумма требований составляет 322,4 мн руб. Иск пока не принят к производству.

Находящийся сейчас на последнем месте в Российской премьер-лиге (РПЛ) и имеющий многомиллионные долги рассматривал вариант банкротства и снятия с чемпионата, но все-таки решил доиграть розыгрыш. По словам президента РПЛ Сергея Прядкина, лига окажет «Тамбову» помощь на сумму «порядка 51 млн руб.». Это средства, которые должны были достаться клубу по окончанию сезона в качестве полагающейся ему доли от общих доходов РПЛ. Часть игроков «Тамбов» арендует у других команд.

Губернатор Александр Никитин отмечал на пресс-конференции, что дальнейшее развитие клуба возможно при другой организационно-правовой форме юрлица. Это, по словам, главы региона позволит в рамках законодательства оперативно решать вопросы с финансированием.

Подробнее о ситуации в «Тамбове» читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков