Российское посольство о запрета на вещание «России-РТР» в Латвии: каналы не могут выдержать конкуренции

Посольство РФ в Латвии заявило, что запрет вещания телеканала «Россия-РТР» в стране — это нарушение свободы слова «и не только». В диппредставительстве считают, что латвийские телеканалы не могут выдержать конкуренции в условиях свободного рынка.

«В лучших традициях диктатуры Нацсовет по электронным СМИ принял решение запретить с 15 февраля ретрансляцию телеканала «Россия РТР» на территории Латвии. Нарушение свободы слова? И не только. Очевидно, в условиях свободного рынка латвийские телеканалы не могут выдержать конкуренции, даже в информпространстве своей страны»,— говорится в сообщении посольства в Facebook.

Накануне, 8 февраля, Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил ретрансляцию российского международного телеканала «Россия-РТР» на год. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расценила запрет как политический демарш, грубо нарушающий обязательства Риги по обеспечению свободы слова.

Процедура ограничения вещания «России-РТР» в Латвии началась в июле 2020 года. НСЭСМИ увидел в одной из передач под названием «60 минут», посвященной ситуации на Украине, разжигание ненависти, что нарушает латвийский закон о СМИ.