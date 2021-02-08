Латвия на год приостановила вещание телеканала «Россия-РТР»

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии запретил ретрансляцию российского международного телеканала «Россия-РТР» на год, сообщил руководитель регулятора Иварс Аболиньш.

«Мы защищали, защищаем и будем защищать свое информационное пространство. НСЭСМИ сегодня утром принял решение с 15 февраля на год запретить ретрансляцию "Россия-РТР" на территории Латвии»,— написал господин Аболиньш в Twitter.

Процедура ограничения вещания «России-РТР» в Латвии началась в июле 2020 года. НСЭСМИ увидел в одной из передач под названием «60 минут», посвященной ситуации на Украине, разжигание ненависти, что нарушает латвийский закон о СМИ.

В конце прошлого года в Латвии началось преследование русскоязычных журналистов — в частности, сотрудников Baltnews и «Sputnik Латвия», у них прошли обыски. МИД РФ назвал эти действия карательной акцией. Комитет Госдумы по международным делам позже внес проект обращения в связи с репрессиями в отношении русскоязычных журналистов.