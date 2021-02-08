МИД назвал запрет на вещание в Латвии «России-РТР» нарушением принципов свободы слова

МИД России расценил запрет вещания телеканала «Россия-РТР» в Латвии как политический демарш, грубо нарушающий обязательства Риги по обеспечению свободы слова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Процедура ограничения вещания «России-РТР» в Латвии началась в июле 2020 года. Национальный совет по электронным СМИ увидел в одной из передач под названием «60 минут», посвященной ситуации на Украине, разжигание ненависти, что нарушает латвийский закон о СМИ.

«В качестве обоснования введенного Национальным советом по электронным СМИ запрета искусственно притянуты латвийские и европейские правовые нормы. Ведущим телепрограммы "60 минут" вменяется в вину "разжигание ненависти" и "клевета", несмотря на то что речь идет о заявлениях, сделанных в ходе дискуссионной программы, для которых резкие высказывания — характерное явление»,— прокомментировала ситуацию госпожа Захарова. Она подчеркнула, что «острая риторика является неизбежным элементом полноценного и демократического диалога, в котором представлены противоположные точки зрения».

В конце прошлого года в Латвии началось преследование русскоязычных журналистов, в частности сотрудников Baltnews и «Sputnik Латвия», у них прошли обыски. МИД РФ назвал эти действия карательной акцией. Комитет Госдумы по международным делам позже внес проект обращения в связи с репрессиями в отношении русскоязычных журналистов.