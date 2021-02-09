Джорджия начала расследование попыток Трампа отменить результаты выборов

Офис госсекретаря Джорджии официально начал расследование попыток бывшего президента США Дональда Трампа отменить результаты выборов в штате, сообщил агентству Reuters пресс-секретарь офиса госсекретаря Уолтер Джонс.

Расследование началось из-за записи звонка господина Трампа госсекретарю Брэду Раффенспергеру 2 января. Как сообщается, экс-президент в телефонном разговоре оказывал давление на госсекретаря, чтобы тот отменил результаты выборов в штате.

«Офис секретаря штата расследует полученные им жалобы… Любые дальнейшие правовые действия останутся за генпрокурором»,— сказал господин Джонс. Он добавил, что речь идет об административном производстве и выяснении фактов.

Напомним, что пересчет голосов в Джорджии проводился дважды. В обоих случаях большинство голосов получил Джо Байден.

Сегодня Сенат начнет рассмотрение дела об импичменте Дональда Трампа. Палата представителей обвинила его в подстрекательстве к мятежу, приведшему к штурму Капитолия 6 января. Он стал первым президентом США, которому дважды был объявлен импичмент, и первым, слушания по импичменту которого пройдут уже после отставки.

О позиции 45-го президента США — в материале “Ъ” «Дональд Трамп затаил в душе Флориду».