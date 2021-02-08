МИД РФ назвал высылку дипломатов из Польши, Германии и Швеции необоснованной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала необоснованными и недружественными решения Польши, Германии и Швеции о высылке российских дипломатов.

Ранее Россия объявила о высылке сотрудников генконсульств Германии и Польши в Санкт-Петербурге и сотрудника посольства Швеции в Москве. Всем им вменяется участие в несанкционированных акциях протеста в поддержку Алексея Навального, которые прошли 23 января. После этого сегодня, 8 февраля дипломатические ведомства стран объявили персонами нон грата по одному сотруднику российских посольств.

«Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции как раз являются необоснованными, недружескими и являются продолжением той самой череды действий, акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны, которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела»,— сказала Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Она подчеркнула, что действия российского МИДа по отношению к дипломатам этих стран были обоснованны и предприняты «с наличием фактов на руках». «Мы сказали, что это не просто некий политический жест, а абсолютно обоснованное... решение»,— заявила Мария Захарова.

Кроме того, она заявила, что онлайн-встреча представителей стран Запада с российскими оппозиционерами, которая прошла 8 февраля на базе постпредства Польши при ЕС, является продолжением агрессивного наступления на Россию. Во встрече принял участие член ФБК (включен Минюстом в реестр иностранных агентов) Владимир Ашурков. «Это тот самый человек, который был запечатлен на кадрах с британскими спецслужбами. Обсуждал вопрос о финансировании ряда проектов, один из которых был нацелен на дискредитацию российской банковской системы»,— сказала Мария Захарова.

Судебное заседание по делу Алексея Навального привлекло беспрецедентное внимание иностранных дипломатов. 3 февраля в суд приехали дипломаты как минимум из 15 посольств. Тогда Мария Захарова заявила, что присутствие представителей посольств на суде — это не просто «вмешательство во внутренние дела» РФ, а «саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России».

Подробности — в материале “Ъ” «Западные дипломаты вызвались в суд».