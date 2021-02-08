Германия, Польша и Швеция высылают российских дипломатов

Министерства иностранных дел Германии, Польши и Швеции объявили о высылке российских дипломатов из своих стран в рамках ответных мер. Ранее Россия объявила персонами нон грата сотрудников генконсульств Германии и Польши в Санкт-Петербурге и сотрудника посольства Швеции в Москве. Всем им вменяется участие в несанкционированных акциях протеста в поддержку Алексея Навального, которые прошли 23 января.

«МИД ФРГ сегодня в соответствии статьи 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 года объявляет одного сотрудника российского посольства в Берлине персоной нон грата. Этим шагом федеральное правительство реагирует на решение России»,— сообщается на сайте немецкого внешнеполитического ведомства.

Польша объявила персоной нон грата сотрудника генерального консульства РФ в Познани. «В ответ на высылку без уважительной причины польского дипломата, МИД Польши принял сегодня, в соответствии с принципом взаимности и в координации Германией и Швецией, решение о признании персоной нон грата сотрудника генерального консульства России в Познани»,— сообщает польский МИД в Twitter.

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что министерство уведомило посла России о том, что одного из сотрудников посольства просят покинуть страну. «Это четкий ответ на неприемлемое решение выслать шведского дипломата, который лишь выполнял свои обязанности»,— написала Анн Линде в Twitter.

Судебное заседание по делу Алексея Навального привлекло беспрецедентное внимание иностранных дипломатов. 3 февраля в суд приехали дипломаты как минимум из 15 посольств. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что присутствие представителей посольств на суде — это не просто «вмешательство во внутренние дела» РФ, а «саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России».

Подробности — в материале “Ъ” «Западные дипломаты вызвались в суд».