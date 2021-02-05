Россия высылает трех дипломатов из-за присутствия на акциях в поддержку Навального

МИД России сообщил, что сотрудников генконсульств Германии и Польши в Санкт-Петербурге и сотрудник посольства Швеции в Москве объявлены персонами нон грата и подлежат высылке из страны. Им вменяется участие в акциях протеста, прошедших 23 января. Ранее издание EU Observer со ссылкой на источники сообщило, что дипломатов высылают из-за присутствия на акциях, прошедших в поддержку политика Алексея Навального.

Российское внешнеполитическое ведомство выразило протест послу Швеции, временному поверенному в делах Польши и посланнику посольства ФРГ. «Было подчеркнуто, что такие действия с их стороны (участие в акциях. — “Ъ”) являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу»,— указано на сайте МИД России.

МИД Швеции опроверг участие дипломата в акциях. «Мы отрицаем заявление России о том, что дипломат участвовал в демонстрации»,— передает Reuters слова представителя шведского МИДа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломат из Швеции был на одной из предшествующих акций в поддержку господина Навального. «А, кстати, шведский дипломат участвовал в митингах, он там присутствовал»,— сказала госпожа Захарова в эфире телеканала «Дождь». Позднее РЕН ТВ со ссылкой на сведения из социальных сетей заявлял, что шведского дипломата задержали на новой акции протеста. Посольство Швеции отрицало сообщение о задержании, а присутствие на предыдущей акции в Санкт-Петербурге называло стандартной дипломатической процедурой наблюдения.

2 февраля Алексею Навальному заменили условный срок по делу о хищениях у «Ив Роше» на реальный. С учетом домашнего ареста он проведет в колонии два года и восемь месяцев. В России прошло три несанкционированные акции в поддержку политика, задержали более 11 тыс. человек. В данный момент в Бабушкинском суде Москвы проходит заседание по делу Алексея Навального о клевете на ветерана, поддержавшего в видеоролике RT поправки к Конституции.

Подробнее о рассмотрении дела — в онлайн-трансляции “Ъ”.