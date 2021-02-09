Ленобласть схватилась за арматуру

Власти Ленобласти обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой разобраться с ценами на арматуру, которые по некоторым позициям выросли более чем на 100%. Чиновники видят в этом признаки картельного сговора между производителями и продавцами этого товара. Участники строительного рынка предполагают, что рост цены на арматуру и другие виды металлопродукции в конечном счете приведет к повышению стоимости жилья на 15%. Это оказывает минимальное влияние на цену квадратного метра, возражают металлурги.

Заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин отправил письмо руководителю ФАС России Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку по факту нарушения антимонопольного законодательства при установлении цен и объемов производства арматурной стали. В документе (копия есть у “Ъ”) указывается, что в первом квартале этого года ее стоимость возросла на 70–90%, а по некоторым позициям — больше чем на 100% по сравнению третьим кварталом 2020 года. В денежном выражении цена на продукцию в среднем увеличилась на 34,6 тыс. рублей за тонну и по некоторым позициям достигла 81 тыс. рублей.

Это привело к росту сумм госконтрактов, корректировать которые нельзя. В частности, строительство поликлиники в Гатчине на 380 посещений в смену увеличилось почти на 19,7 млн рублей (+7% к стоимости контракта), поликлиники в Кудрово на 600 посещений в смену — на 10,7 млн рублей (+2%). По мнению чиновников, резкое и значительное повышение цен в Ленобласти свидетельствует о признаках картельного сговора между производителями арматуры и ее продавцами. Названия компаний в обращении не приводятся. Из-за роста цен на разные виды стали также может увеличиться и стоимость жилья, добавляет президент «Леноблсоюзстроя» Руслан Юсупов. По его оценке, речь может идти о 15%.

В ассоциации «Русская Сталь» (включает ММК, «Евразхолдинг», «Северсталь» и других крупнейших производителей металлургической продукции) объясняют рост цен на арматуру в конце 2020 года резким повышением спроса из-за восстановления темпов жилищного строительства, сокращением складских запасов в период пандемии и формированием временного дефицита. При этом в ассоциации настаивают, что повышение цен на металлопродукцию практически не сказывается на стоимости жилья. Увеличение цены на арматуру на 20% приводит к удорожанию жилья лишь на 1%, а в целом ее доля в стоимости квадратного метра составляет около 5%, указывают в ассоциации.

В «Северстали» добавили, что локальная стоимость стали определяется мировыми трендами и объемом предложения внутри страны. «На глобальном рынке в январе цены начали корректироваться в сторону понижения, российские цены традиционно повторяют мировые тренды с задержкой в пару месяцев»,— пояснили в компании.

Как сообщили в ФАС России, в ведомство поступило около 30 обращений по вопросам резкого роста цен на металлопрокат (арматура, листовой и фасонный металл, трубы). В декабре 2020 года служба начала антимонопольное расследование и направила крупнейшим производителям более 30 запросов о себестоимости, политике ценообразования, отпускных ценах и контрагентах. В феврале ведомство начало пять внеплановых выездных проверок крупнейших трейдеров металлопродукции на предмет картельного соглашения. «В случае выявления нарушений будут применены меры антимонопольного реагирования»,— прокомментировали там.

Ранее ФАС предложила ввести систему экспортных пошлин на всю металлопродукцию (от сырья до верхних переделов) на полгода. Для арматуры размер пошлины предлагалось установить на уровне 12%, но не менее $78 за тонну. Эта идея была ответом на поручение вице-премьера Марата Хуснуллина, которому на резкий рост цен на арматуру пожаловалось Национальное объединение застройщиков жилья.

Помимо строительных компаний, недовольство резким ростом цен на продукцию металлургических предприятий высказывали машиностроители. Отраслевое объединение «Росспецмаш» просило президента РФ Владимира Путина ввести плавающую экспортную пошлину на металлопрокат, который для тракторов и комбайнов подорожал в декабре на 35–50%. На существование аналогичной проблемы также жаловались представители автопрома.

В 2020 году цены на жилье в Ленобласти уже возросли под влиянием других факторов. По информации руководителя КЦ «Петербургская недвижимость» Ольги Трошевой, из-за дефицитного предложения, в прошлом году стоимость квадратного метра в регионе увеличилась на 21%.

В последний раз такой резкий рост цен на арматуру был в начале 2016 года, напоминает президент «Леноблсоюзстроя» Руслан Юсупов. Тогда стоимость продукции за месяц увеличилась с 22 тыс. до 45 тыс. рублей за тонну, поясняет он. «Так же, как и сейчас, были жалобы в ФАС, ссылки на конъюнктуру рынка. Но мне кажется, что это просто способ воспользоваться моментом для того, чтобы поднять цены. Стоимость арматуры тогда так и не опустилась до прежней»,— добавляет господин Юсупов. Эксперт считает, что аналогичный сценарий может повториться и в этом году. «Цена может снизиться до 45–50 тыс. рублей за тонну, но назад к 35 тыс. уже не опустится. Будет как в народной мудрости: чтобы сделать человека счастливым, отбери у него все, а потом верни половину. Она работает на ура и спустя тысячи лет»,— сказал он.

Генеральный директор Агентства исследования рынков Александр Дубодел отмечает, что снижение цен на арматуру может произойти и без дополнительного государственного регулирования. Ухудшение благосостояния населения, рост цен на жилье, отмена программы льготной ипотеки и дефицит региональных бюджетов должны сократить внутренний спрос. Кроме того, вероятно, произойдет падение мировых цен на арматурную сталь, которые могут вернуться к уровню начала 2020 года, добавляет он.

Ольга Кантемирова