Цены стали неподъемные

Резкий рост цен на сталь, уже вызвавший недовольство застройщиков и дискуссии в правительстве, коснулся и машиностроителей. Как выяснил “Ъ”, «Росспецмаш» попросил президента Владимира Путина вмешаться и ввести плавающую экспортную пошлину на металлопрокат, который для тракторов и комбайнов подорожал в декабре на 35–50%. Схожее обращение, по данным “Ъ”, готовят и автопроизводители. Металлурги объясняют ситуацию временным дисбалансом на глобальном рынке, который должен вскоре сойти на нет. Аналитики отмечают, что введение пошлин и раньше обсуждалось при всплесках цен на прокат, но проблему удавалось решить без него.

Ассоциация «Росспецмаш» (лобби отечественных машиностроителей) обратилась к Владимиру Путину с просьбой дать поручение решить проблему роста цен на металлопрокат для внутренних потребителей (письмо есть у “Ъ”). Они говорят о росте цен на потребляемую продукцию металлургии на 35% в декабре, а по отдельным видам и вовсе на 50%.

По мнению «Росспецмаша», предприятия машиностроения будут вынуждены в ответ резко поднять цены на свою продукцию. Это в итоге скажется на стоимости техники для сельского хозяйства, строительства, добычи полезных ископаемых и транспорта.

В ассоциации предлагают президенту рассмотреть введение плавающей экспортной пошлины на металлопрокат «с целью обеспечения цен на металл на 20% ниже, чем на мировых биржах».

По данным “Ъ”, письмо схожего содержания было направлено в Минпромторг. В министерстве, как и в Минэкономики, “Ъ” не ответили.

С проблемой роста цен на металлопрокат столкнулись и в автопроме: отрасль также рассматривает возможность обращения к чиновникам, говорят собеседники “Ъ”. Так, в «Соллерсе» Вадима Швецова сообщили “Ъ”, что со следующего года удорожание по отдельным видам проката составит 30%. В КамАЗе также подтвердили “Ъ”, что цены растут. Там отмечают, что это приведет не только к росту стоимости металла для производителя, но и к росту стоимости комплектующих. В другом концерне говорят о рисках удорожания автомобилей.

Рост цен на металлопрокат действительно формирует такие риски, полагает Дмитрий Бабанский из SBS Consulting. По его мнению, экспортная пошлина на прокат может способствовать повышению конкурентоспособности продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Первым на стоимость стали — в данном случае арматуры — на внутреннем рынке пожаловалось вице-премьеру Марату Хуснуллину Национальное объединение застройщиков жилья. Чиновник поднял эту тему 23 декабря на заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам, где сообщил, что за месяц арматура на внутреннем рынке подорожала на 40%. Именно по поручению господина Хуснуллина, как писал “Ъ” 28 декабря, ФАС предложила ввести систему экспортных пошлин на всю металлопродукцию — от сырья до верхних переделов — на шесть месяцев.

В «Северстали» “Ъ” сказали, что внутренние цены на сталь (вне зависимости от отрасли сбыта) всегда повторяют глобальные тренды с некоторой задержкой: «Мы наблюдали значительный рост глобальных цен в последнее время». Там полагают, что дефицит на рынке стали будет сохраняться «еще какое-то время», однако в горизонте двух месяцев, скорее всего, должна наступить балансировка: закончится «отложенный спрос», и цены стабилизируются после восстановления объема предложения.

Источник “Ъ” в другой металлургической компании говорит, что цены растут из-за увеличения спроса на металлопрокат в ожидании восстановления экономики в 2021 году, зимнего пополнения складских запасов и резкого роста стоимости металлургического сырья.

Так, стоимость железной руды на базисе CFR Китай в декабре выросла на 70% в годовом выражении, металлолома на базисе CFR Турция — на 73%.

При этом текущий уровень цен на металлопродукцию не приблизился к пиковому уровню 2018 года, подчеркивает собеседник “Ъ”. Собеседник “Ъ” также обращает внимание, что введение пошлины может противоречить обязательствам РФ перед ВТО. По его мнению, эффективнее переходить на формульное ценообразование, чтобы сглаживать пики цен. Так, в НЛМК отмечают, что работают с машиностроителями по долгосрочным формульным контрактам, по которым сейчас существует значительный дисконт к спотовым ценам на металлопродукцию.

Хотя большинство автопроизводителей закупают металл по долгосрочным контрактам, в прошлом это не спасало от конфликтов. Последний раз крупные разногласия возникали в 2010 году, после чего производители машин еще неоднократно говорили, что привязка внутренних цен на прокат к зарубежным неоправданна (см. “Ъ” от 8 декабря 2010 года и 9 июня 2016 года).

Внутренние цены на сталь тесно связаны с экспортными и следуют за ними с задержкой в несколько месяцев, отмечают аналитики «ВТБ Капитала» в записке от 28 декабря. Они напоминают, что в 2010 и 2015 годах в РФ уже велись дебаты по поводу экспортных пошлин на сталь. Но, учитывая относительно короткий период скачков цен и необходимость согласовывать введение любых постоянных пошлин с ВТО, такие меры так и не были приняты. При этом, по оценкам аналитиков, если предложенная ФАС пошлина на стальную заготовку (13%, но не менее $73 за тонну) и арматуру (12%, но не менее $78 за тонну) будет одобрена также для других видов металлопродукции, в том числе плоского проката, негативный эффект может быть значительным. Так, EBITDA Evraz может сократиться в 2021 году на 12%, «Северстали» — на 13%, ММК — на 18%, НЛМК — на 23%.

Ольга Никитина, Евгений Зайнуллин