По арматуре ударят пошлиной

Как выяснил “Ъ”, в правительстве обсуждается ввод системы экспортных пошлин на стальную заготовку и арматуру. На рост цен металлопродукции жаловались вице-премьеру Марату Хуснуллину застройщики. В ответ на его поручение ФАС и предложила установить пошлины в размере 13% на стальную заготовку и 12% на арматуру. Эти меры должны дополнить уже одобренные пошлины на сырье, которые сами по себе, по мнению ФАС, не приведут к снижению цен на металлопродукцию. В отрасли идею называют спорной и полагают, что цены сами упадут после коррекции на мировом рынке.

ФАС предлагает ввести систему экспортных пошлин на всю металлопродукцию — от сырья до верхних переделов — на шесть месяцев, говорится в декабрьском письме службы в адрес Минпромторга (есть у “Ъ”). Письмо было подготовлено во исполнение поручения вице-премьера Марата Хуснуллина после обращения Национального объединения застройщиков жилья по поводу резкого роста цен на арматуру. Чиновник 23 декабря поднимал эту тему на заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По его словам, за месяц арматура на внутреннем рынке подорожала на 40%.

Как уточнили “Ъ” в ФАС, во время обсуждения вопроса об установлении вывозных таможенных пошлин на лом и отходы черных металлов на подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию служба выразила озабоченность ростом цен не только на металлургическое сырье, но и на металлопродукцию.

«Металлопроизводители при формировании цен учитывают не только себестоимость производства металла, но и экспортную альтернативу готовой продукции,— поясняют в службе.— В этой связи существуют риски, что введение экспортной пошлины на сырье может не привести к прогнозируемому результату — снижению цен на готовую металлопродукцию».

Согласно письму ФАС, ведомство в качестве примера предлагает в случае установления пошлины на лом в размере 15%, но не менее $49 за тонну, установить пошлину на стальную заготовку в размере 13%, но не менее $73 за тонну, и пошлину на арматуру в размере 12%, но не менее $78 за тонну. Правительство уже согласилось ввести на полгода смешанную экспортную пошлину на лом черных металлов в размере 5%, но не менее €45 за тонну.

Служба со ссылкой на металлургов пишет, что рост цен на арматуру происходит из-за существенного увеличения экспортной альтернативы и стоимости лома. Котировки на арматуру на базисе FOB Черное море с последней недели октября по 7 декабря выросли с $460 до $580 за тонну. По данным Фонда развития трубной промышленности, с января средняя цена лома без учета доставки на заводы выросла на 35%, до 19,5 тыс. руб. за тонну. Однако эксперты, отмечают в ФАС, считают, что ситуация с ростом цен носит временный характер. Каких-либо нарушений антимонопольного законодательства и признаков нерыночного ценообразования выявлено не было.

В металлургических компаниях “Ъ” комментариев не дали. Но источники “Ъ” среди металлургов, высоко оценивая вероятность введения пошлин на металлопродукцию, удивлены инициативой ФАС.

«ФАС является органом, ответственным за чистоту рынка и конкуренцию,— говорит собеседник “Ъ” в отрасли.— И довольно странно наблюдать, как она предлагает введение пошлин, которые искажают конкурентный рынок». Кроме того, добавляет он, введение пошлин не входит в компетенцию ФАС, это вопрос Минэкономики. ФАС предлагает регулировать цены на сырье и металлопродукцию, говорит металлург, «но почему она не предлагает зарегулировать цены жилья, автомобилей, промышленного оборудования?» В Минэкономики и Минпромторге не ответили на запрос “Ъ”.

Максим Худалов из АКРА также считает предложение спорным и полагает, что оно не приведет к падению цен на внутреннем рынке. По его мнению, цены сами упадут после коррекции на мировом рынке, которая неминуемо произойдет в ближайшие три-четыре месяца. Господин Худалов называет возможным способом снизить цены временное открытие рынка для украинской продукции и такое же временное снижение стоимости перевозки металлопроката от стальных комбинатов, которые держат цены на 20–30% ниже тех, что сегодня видят потребители у трейдеров. Аналитик также считает возможным вариантом выпуск на рынок проката из Росрезерва под обязательства комбинатов затем наполнить склады продукцией по разумным ценам.

Евгений Зайнуллин