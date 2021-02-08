YouTube разблокировал ролик Алексея Навального

Видеохостинг YouTube разблокировал видео политика Алексея Навального «Я позвонил своему убийце», где он общался со своим предполагаемым отравителем. Ролик был разблокирован спустя несколько часов после запрета. Видео собрало уже более 27 млн просмотров.

Причиной блокировки стало нарушение авторских прав. «Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS (международный медиахолдинг, базирующийся в Нью-Йорке.— “Ъ”). Он заблокировал их показ в вашей стране в целях соблюдения авторских прав»,— говорилось на странице видео на канале господина Навального в YouTube. При этом ролик оставался доступным на канале «Навальный Live». YouTube никак не комментировал ситуацию.

Разговор Алексея Навального с предполагаемым участником группы сотрудников ФСБ Константином Кудрявцевым был якобы записан утром 14 декабря. Оппозиционер представился своему собеседнику помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Собеседник рассказал о своем участии в работе с одеждой политика, изъятой после инцидента в Томске. В ФСБ РФ назвали разговор «спланированной провокацией» против чекистов, которую нельзя было сделать без «технической поддержки иностранных спецслужб».

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «У вас трус отклеился».