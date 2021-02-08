YouTube заблокировал ролик Навального с его разговором с «отравителем»

YouTube заблокировал запись разговора Алексея Навального с Константином Кудрявцевым, которого оппозиционер представил как отравившего его в августе 2020 года сотрудника ФСБ. Причина блокировки — в нарушении авторских прав.

«Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS. Он заблокировал их показ в вашей стране в целях соблюдения авторских прав»,— говорится на странице видео в YouTube.

ViacomCBS Inc.— международный медиа-конгломерат, базирующийся в Нью-Йорке. Основные активы компании включают Paramount Pictures, CBS Entertainment Group (в том числе телеканалы MTV, Nickelodeon, Showtime), стриминговый сервис Pluto TV и книжное издательство Simon & Schuster. Стоимость активов, по состоянию на 2019 год, $49,5 млрд, чистая прибыль — $3,3 млрд.

Соратники оппозиционера и представители YouTube пока не комментировали причину блокировки. Сам господин Навальный находится в СИЗО после того, как суд заменил ему условное наказание по делу «Ив Роше» на два года восемь месяцев реального срока.

Разговор Алексея Навального с предполагаемым участником группы сотрудников ФСБ Константином Кудрявцевым был якобы записан утром 14 декабря. Оппозиционер представился своему собеседнику помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Собеседник рассказал о своем участии в работе с одеждой политика, изъятой после инцидента в Томске. В ФСБ РФ назвали разговор «спланированной провокацией» против чекистов, которую нельзя было сделать без «технической поддержки иностранных спецслужб».

Подробнее об этой записи — в материале “Ъ” «У вас трус отклеился».