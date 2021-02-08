Израиль усиливает защиту

Израиль стал первой в мире страной, где от коронавируса провакцинировалось больше половины населения. Как подсчитало агентство ТАСС, из почти 9 млн человек прививку получили 5,5 млн или 62% местных жителей. Таким образом, страна стала мировым лидером по доле провакцинировавшихся. Второе место по этому показателю занимают Арабские Эмираты, третье — Сейшельские острова. Прививочная кампания в Израиле началась в конце декабря — в стране доступен препарат от Pfizer. При этом последний месяц в стране действовал жесткий локдаун — его сняли только 7 февраля.

Жительница города Нетания Алина Шур рассказала “Ъ FM”, что прививку может поставить любой желающий — для этого на улицах развернули специальные мобильные пункты. Правда, остается много людей, которые относятся к вакцинации скептически. «Недавно объявили, что вакцинироваться могут все — до этого прививали, постепенно понижая возраст — сначала 80+, 70+ и так далее. Технически все организовано хорошо — и мне, и мужу пришли смски, что мы можем сделать прививку.

Благодаря тому, что в Израиле хорошая погода, организован палаточный лагерь под открытым небом: на площади натягивается большой тент, организуется много столиков, назначается очередь, чтобы люди не толпились, и человек приходит и получает свою прививку. Среди наших знакомых много привитых. Власти агитируют вакцинироваться, у нас расклеены плакаты с призывами, постоянно ведутся какие-то разговоры про “зеленый паспорт” для тех, кто привился, но пока это юридически не утверждено. Номинально у нас сняли очередной карантин 7 февраля, разрешили отходить от дома больше, чем на километр, и открыть бизнес, где люди остаются один на один, например, парикмахерские.

При этом школы, детские сады не работают, я не говорю уже про музеи и кинотеатры.

Мне кажется, в этот раз ограничения снимают не по мере того, как людей прививают, а просто потому что это уже экономически невыгодно и опасно.

Статистика по заболеваемости не снижается. Последний карантин у нас начался в январе — тогда у нас было 6 или 7 тыс. заболевших. Вышли мы ровно с теми же цифрами, а количество положительных тестов за это время даже выросло»,— говорит Шур.

При этом власти Израиля считают недостижимым создание коллективного иммунитета в стране даже при вакцинации всех взрослых. Как заявила глава Службы общественного здравоохранения Шарон Алрой-Прейс, пока в стране есть 2,5 млн детей, которых нельзя вакцинировать, это будет невозможно. Сейчас многие ученые допускают, что коллективного иммунитета в случае с коронавирусом может вовсе не существовать, отмечает кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев: «Если изначально большинство специалистов оптимистично смотрели на эту возможность, когда 60% населения имеет антитела, то сейчас появляется все больше и больше данных о том, что достижение коллективного иммунитета невозможно.

На это есть достаточно большое количество причин. Самые основные факторы, которые влияют на его формирование, — это необходимость получения антител за достаточно короткий промежуток времени. Дело в том, что мы знаем о возможности снижения титра антител и, соответственно, повторного заболевания коронавирусной инфекцией. Не все люди привиты, не у всех вырабатывается 100% антительный ответ, есть случаи, хоть и редкие, когда антитела не вырабатываются в принципе. К тому же все больше ученых обеспокоены появлением новых штаммов коронавируса и исследуют возможность их нейтрализации. Все ответы мы получим, конечно же, в течение какого-то времени, но на данный момент все-таки большая часть ученых осторожна в высказываниях по поводу возможности формирования коллективного иммунитета. Что касается вакцинации детей, то они не получают вакцину — такая практика действует во всем мире.

Тем не менее если мы послушаем специалистов из США, то они одни из первых поднимают вопрос о необходимости разработки вакцин для них.

Чтобы победить коронавирусную инфекцию, многие специалисты говорят о том, что необходимо прививать в том числе и детей.

Немало специалистов склоняется к тому, что коронавирус рано или поздно станет сезонной инфекцией, такой же как вирус гриппа. Мы знаем, что каждый год появляется новый штамм, разрабатываются и внедряются вакцины. Прививочная кампания хоть и носит массовый характер, тем не менее от вируса гриппа нам избавиться не удалось».

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По количеству сделанных прививок в мире по-прежнему лидируют Соединенные Штаты — там провакцинировались 42 млн человек. На втором месте Китай — 31 млн. Замыкает тройку Великобритания — там прививку от коронавируса поставили 12,5 млн местных жителей.

Анна Никитина