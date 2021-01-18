Земля привитованная

Израиль стал чемпионом среди всех стран мира по проценту вакцинированных. Прививки сделали почти четверть израильтян. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху лично контролирует процесс, обещая до новых внеочередных выборов в Кнессет привить все взрослое население, что даст положительные результаты для экономики. Для господина Нетаньяху это вопрос политического выживания: впервые за долгое время у него появился серьезный конкурент на выборах.

Число израильтян, получивших первую дозу вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech, превысило 2 млн человек еще в пятницу, о чем лично на своих страницах в соцсетях сообщил премьер Биньямин Нетаньяху, сфотографировавшись с «юбилейным привитым». Двумя дозами привились свыше 255 тыс. израильтян. Всего в Израиле проживают около 9,3 млн человек. «На пути к следующему миллиону. Продолжаем операцию "Возвращаемся к жизни", вакцинируем всех граждан Израиля и открываем нашу экономику — первыми в мире»,— подчеркнул он. Еще на прошлой неделе господин Нетаньяху пообещал увеличить количество прививок до 170 тыс. в день и к марту завершить вакцинацию населения старше 16 лет. Сам он привился в прямом эфире еще в конце декабря, получив первую вакцину, прибывшую в Израиль. Биньямин Нетаньяху также лично был на связи с руководством компании Pfizer и сам встречал вакцину в аэропорту имени Бен-Гуриона.

Прививочная кампания началась в Израиле с врачей и домов престарелых. На этой неделе официально дойдет очередь до возрастной категории 45–49 лет. По данным статистического интернет-ресурса Our World in Data, Израиль занимает первое место по относительной численности привитых — в среднем 26,2 на 100 человек. На втором месте ОАЭ с показателем 18,8 (у обеих стран данные на 16 января). Замыкают пятерку лидеров США — 3,71 (информация на 15 января). Для сравнения: Россия на 33-м месте с показателем 0,69 (правда, это статистика на 13 января). Израильские данные касаются пока только вакцины Pfizer и BioNTech, однако в ближайшее время в израильской армии планируются прививки вакциной компании Moderna. Количество ее доз рассчитано на 60 тыс. человек.

Успеть завершить первую часть прививочной кампании к марту принципиально важно для действующего премьер-министра Израиля. На 23 марта в стране назначены новые досрочные выборы в Кнессет, уже четвертые за два года. Очередной причиной самороспуска парламента стал провал в принятии бюджета на 2020 и 2021 годы. Нынешнее правительство было приведено к присяге в мае этого года, после заключения партиями «Ликуд» Биньямина Нетаньяху и «Кахоль-Лаван» во главе с Бени Ганцем трехлетнего коалиционного соглашения. Союз продержался недолго. Две ведущие партии так и не смогли договориться ни по вопросу бюджета, ни по другим условиям коалиционного соглашения, в первую очередь по кандидатурам генпрокурора и министра юстиции. «Кахоль-Лаван» не устраивало, что Биньямин Нетаньяху продвигает на эти посты своих протеже накануне предстоящего ему судебного процесса по делам о коррупции.

Новые выборы несут риски для всех израильских политиков. Но в этот раз особенно тяжело придется самому Биньямину Нетаньяху: к предстоящему судебному процессу, проблемам в израильской экономике на фоне коронавируса и потере весомой поддержки США, которая была у него во время президентства Дональда Трампа, прибавилось бегство соратников. В начале декабря «Ликуд» покинул Гидеон Саар, за год до этого бросивший вызов премьеру на праймериз в партии. Тогда он проиграл, набрав около трети голосов. Теперь господин Саар основал собственную партию «Новая надежда». Даже если он не наберет большого числа голосов, но пройдет в Кнессет, то с учетом особенностей израильской политической системы вполне может предложить свою кандидатуру на пост премьер-министра. Шансы возглавить правительство в качестве устраивающей всех фигуры в противовес Биньямину Нетаньяху у него есть. В конце декабря к Гидеону Саару присоединился ликудовец Зеев Элькин, один из самых влиятельных политиков на русской улице. Однако списывать со счетов господина Нетаньяху еще рано — он не раз доказывал свою высокую выживаемость в политике.

Успешная вакцинация и, как следствие, открытие и рост израильской экономики могут стать козырями Биньямина Нетаньяху. Пока же Израиль переживает уже третий карантин с марта. При этом терпение заканчивается не только у простых израильтян, но и политиков. Так, мэр Тель-Авива и лидер партии «Исраэлим» Рон Хульдаи объявил, что не будет ждать решений правительства и с начала февраля возобновит культурные мероприятия в городе для тех, кто уже получил обе дозы вакцины. В ответ министр здравоохранения Юлий Эдельштейн обвинил его в пренебрежении здоровьем граждан ради политических интересов. Впрочем, борьба вокруг карантина и без мэра Тель-Авива стала удобным полем для старта предвыборной кампании многих политиков.

Политика задела и кампанию по вакцинации. Первый скандал связан с попыткой израильской сети больниц Hadassah зарегистрировать применение в стране российской вакцины «Cпутник V». За Израилем было забронировано 1,5 млн доз. Как заявил в начале декабря гендиректор отделения больницы в Эйн-Керем профессор Зеэв Ротштейн, российская вакцина не отличается от других, но ее не стремятся привезти в Израиль по политическим причинам. «Забавно, что в конце концов ее получит Палестинская администрация, а граждане Израиля не получат»,— сказал он. Источники “Ъ” в медицинских кругах в Израиле считают, что у российской вакцины нет шанса на регистрацию. Тем временем 11 января стало известно, что Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала «Cпутник V», а также подписала контракты на получение еще трех иностранных вакцин. На фоне Израиля ситуация с вакцинированием и коронавирусом в целом в Палестине катастрофична.

Второй скандал в Израиле случился после отданного на прошлой неделе приказа министра внутренней безопасности Амира Оханы не вакцинировать заключенных вопреки указаниям Минздрава. Против этого решения выступили президент страны Реувен Ривлин, министр обороны Бени Ганц, несколько правозащитных организаций, а также палестинские власти. В итоге в воскресенье в управлении тюрем пообещали начать вакцинацию заключенных в ближайшее время — сразу после того, как прививки получат все сотрудники ведомства.

В остальном израильская вакцинация проходит пока безукоризненно, хотя ее темпы снижаются, да и энтузиазм испытывает далеко не все население — отстают арабский и религиозные сектора, где более высокая заболеваемость. Тем не менее эксперты отмечают, что правила работы израильских больничных касс, а также внимательное отношение к здоровью граждан повлияли на согласие компании Pfizer предоставить Израилю вакцину в приоритетном порядке. По последним данным СМИ, переплата за дозу вакцины по сравнению с ее ценой в США составила всего $4. Для компании важно, что отчетность, получаемая из Израиля, безукоризненна. «Я уверен, что первые статьи о влиянии вакцины, которые появятся в Израиле, будут иметь огромную ценность и весь мир их ждет»,— сказал израильской газете «Гаарец» исследователь искусственного интеллекта из института «Технион» Ури Шалит. Информация, собираемая в Израиле, покажет, насколько хорошо работает вакцина Pfizer-BioNTech. То есть Израиль стал не только чемпионом по вакцинации, но и масштабной исследовательской лабораторией. По информации на конец недели, в Израиле нет летальных случаев после применения вакцины. 92 человека испытали неврологические эффекты (парез, покалывание и онемение, судороги, в том числе зафиксировано около 13 случаев паралича лицевого нерва) и аллергические симптомы. У большинства пострадавших последствия вакцинации уже прошли. Минздрав рекомендует им ввод второй дозы вакцины.

Марианна Беленькая