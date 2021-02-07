В Мьянме проходят акции протеста против захвата власти

Жители Янгона, крупнейшего города Мьянмы, второй день подряд собрались на акцию протеста против действий вооруженных сил страны, перехвативших власть у «Национальной лиги за демократию» и ее лидера, госсоветника Аун Сан Су Чжи. Associated Press (AP) оценивает число участников акции в районе 2 тыс. человек.

Студенты и представители профсоюзов вышли к перекрестку у Университета Янгона со призывами «Да здравствует мать Су» и «Долой военную диктатуру», сообщает AP. Полиция в экипировке перегородила им подход к университету. Рядом со зданием припаркованы водометы.

Reuters отмечает, что трансляции протеста, появившиеся на Facebook, были одними из немногочисленных постов из Мьянмы: ранее власти поручили заблокировать Facebook, Instagram и Twitter. По данным экспертной группы Netblocks, накануне в стране был замечено почти полное отключение интернета: связность местного участка сети с международными составила 16% от нормы.

1 февраля военные Мьянмы взяли под контроль власть в стране и объявили чрезвычайное положение на год. Они арестовали нескольких руководителей страны, в том числе президента Вин Мьинта, лидера правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи и других чиновников. Военные обвинили национальную избирательную комиссию и правящую партию в фальсификации выборов. Аун Сан Су Чжи предъявили обвинение в незаконном импорте раций, сообщало издание Myanmar Now со ссылкой на документы полиции.

О возврате страны к военной диктатуре — в материале “Ъ” «Мьянма переболела демократией».