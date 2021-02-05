В Ульяновске студенты колледжа снялись в ролике в поддержку Путина

4 февраля студентов Ульяновского электромеханического колледжа вывели на улицу с плакатами #МыЗаПутина. И. о. директора учебного заведения Василий Дронов назвал мероприятие «съемками ролика» для партии «Единая Россия», в которых студенты участвовали по собственному желанию. Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный попросил прокуратуру проверить, были ли факты привлечения несовершеннолетних (в колледже учатся молодые люди от 16 до 21 года) к несогласованной политической акции.

По словам источника “Ъ”, студентов «собрали на перемене, вывели к ДК "1 Мая", раздали листочки с хештегом и сказали встать всем вместе, чтобы сфотографироваться, многие не хотели, но заместитель директора колледжа заставил». Информация об этом вместе с фотографиями быстро распространилась в соцсетях с комментариями, почему полиция не задерживает организаторов и участников несогласованного массового мероприятия, тем более несовершеннолетних.

Первым об этом написал местный интернет-портал. По его данным, инициатором акции был и. о. директора колледжа Василий Дронов, член Общественной палаты Ульяновской области. Сам он в беседе с “Ъ” отверг причастность к организации мероприятия. При этом господин Дронов утверждает, что «это была съемка ролика, а не пикет».

«Это не студенческая инициатива и не мною инициированная акция. И то, что был пикет, что я людей подбиваю,— это ложь. Просто есть установка в партии "Единая Россия" к ее депутатам — создавать такие ролики в поддержку президента. Депутаты получили это указание, приехали, а у меня студенты имеют обыкновение подышать свежим воздухом у ДК "1 Мая". К ним подошла депутат гордумы Маркелова от "Единой России" и предложила всем, кто хочет, сняться в ролике. Сам ролик еще даже не смонтирован и не выложен, его еще нужно в Москву отправить, чтобы там согласовали. А я узнал об этом уже после съемок»,— сказал директор.

Виктория Маркелова сказала “Ъ”, что «не готова пока комментировать», заметив, что «не хотела говорить ни "да", ни "нет" или опровергать эту информацию». Депутаты от «Единой России» гордумы Ульяновска информацию «об установке партии» не подтвердили. В полиции также от комментариев отказались, отметив, что к ним «никаких заявлений по этому поводу не поступало».

Будет ли региональное Минпросвещения (учредитель колледжа) проводить по факту пикета проверку, неизвестно. На запрос “Ъ” министерство не ответило, министр просвещения и воспитания Наталья Семенова, сославшись на занятость, от комментариев отказалась.

Депутат Госдумы (фракция КПРФ) Алексей Куринный сообщил “Ъ”, что направил в прокуратуру Ульяновской области обращение с просьбой провести проверку по факту привлечения несовершеннолетних к проведению несогласованной политической акции.

Напомним, 31 января в Ульяновске во время несогласованной акции протеста было задержано 37 человек. Всего в акции, по разным подсчетам, участвовали от 1,5 тыс. до 2 тыс. человек (по официальной информации полиции — 150).

Сергей Титов, Ульяновск