Власти Свердловской области вынесли предупреждение компании за флешмоб в поддержку Путина

Министерство общественной безопасности Свердловской области выпустило предупреждение компании в Екатеринбурге после организации массовой акции в поддержку президента России Владимира Путина, сообщила «РИА Новости» пресс-служба департамента информполитики региона. Ранее компания «Сима-ленд» провела флешмоб в поддержку главы государства, в котором участвовали несколько тысяч человек.

«Министерством общественной безопасности Свердловской области до инициаторов мероприятия доведена информация о наличии признаков несоблюдения положений федерального законодательства, регламентирующего организацию и проведение массовых публичных мероприятий, и о недопустимости нарушения действующих нормативно-правовых актов в указанной сфере»,— заявили в пресс-службе. В регионе действует запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Ролик в поддержку президента появился в соцсетях накануне, 5 февраля. В нем несколько тысяч сотрудников «Сима-ленд» вместе с флагами России прошли колонной вдоль главного корпуса компании, а затем выстроились на парковке в надпись «Путин наш президент». На видеозапись флешмоба наложили песню Олега Газманова «Вперед, Россия!», а участники акции кричали: «Путин — наш президент!» и «Владимир Владимирович, мы с вами!». Это уже вторая массовая акция в поддержку президента за месяц, которую проводит «Сима-ленд».

«Сима-ленд» — крупный оптовый ритейлер, работающий с 2000 года. Компания продает более 1 млн товаров для дома, работы и отдыха. Компания принадлежит предпринимателю Андрею Симановскому.