Частным соцучреждениям Тюменской области разрешили получать госзаказы

Социальные организации Тюменской области, оказывающие услуги по круглосуточному пребыванию людей, могут рассчитывать на государственные заказы при условии легализации и соблюдения правил пожарной безопасности, сообщил региональный оперштаб со ссылкой на директора департамента социального развития Дмитрия Грамотина.

Ранее губернатор Александр Моор поручил проверить частные социальные организации Тюменской области на соблюдение требований пожарной безопасности. Причиной стал пожар в нелегальном частном доме престарелых, в котором погибли семь человек.

Всего в Тюменской области работают 99 организаций, оказывающих услуги по круглосуточному пребыванию людей, говорится в сообщении оперштаба. В основном это центры реабилитации наркозависимых, центры пребывания лиц без места жительства, религиозные организации и дома престарелых.

При выявлении нарушений деятельность частных организаций приостанавливается по решению суда. По данным оперштаба, департамент соцразвития окажет им помощь в легализации, соблюдении правил безопасности и обучению специалистов. Помимо этого, департаменты соцразвития и здравоохранения помогут в размещении постояльцев в организациях, соответствующих требования безопасности.

Напомним, накануне прокуратура Тюменской области направила в суд иски о приостановке деятельности реабилитационного центра «Счастливая семья», благотворительной организации «Сигнал» и хостела ООО «Мун Косметикс» из-за нарушений правил пожарной безопасности.

Михаил Мананников