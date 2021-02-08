МИД России заявил о контрасте слов Борреля в Москве и в Брюсселе

МИД России заявил, что с удивлением ознакомился с позицией главы европейской дипломатии Жозепом Боррелем, опубликованной им по возвращению из Москвы в Брюссель. Представители министерства указали, что его мнение контрастирует с оглашенным во время совместной пресс-конференции с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

«С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве»,— передает ТАСС сообщение МИД России. По мнению российского внешнеполитического ведомства, господин Боррель мог бы дать собственную оценку визиту во время совместной пресс-конференции, так как «никто его не ограничивал ни во времени, ни в формате».

Российский МИД заявил, что господину Боррелю по возвращении в Европу могли указать, «как надо было расставить акценты». «Но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС»,— сообщило ведомство, не сделав при этом конкретных заявлений.

Жозеп Боррель был в Москве с 4 по 6 февраля. По итогам встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым он сказал, что призвал российскую сторону освободить политика Алексея Навального. При этом в ходе командировки господин Боррель выразил надежду, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет сертифицирована в ЕС.

По возвращению в Брюссель господин Боррель написал пост в блоге со своими впечатлениями от визита в Москву. В частности, он допустил обсуждения с министрами иностранных дел стран ЕС по поводу возможных санкций из-за дела Алексея Навального. Он допустил, что в случае применения санкций может быть применен механизм утверждения ограничений за нарушения прав человека. Этот механизм, который СМИ сравнивают с «актом Магнитского» США, позволяет вводить санкции вне зависимости от того, где были допущены нарушения прав.

О результатах встречи — в материале “Ъ” «Жозепа Борреля остроумно препарировали».