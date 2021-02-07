Боррель: ЕС может ввести новые санкции против России из-за ситуации с правами человека

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель не исключил, что Евросоюз может ввести очередные санкции в отношении России из-за ситуации вокруг суда над оппозиционером Алексеем Навальным. Он сообщил, что для этого может быть задействован новый механизм, который предусматривает санкции за нарушения прав человека.

«Мы будем обсуждать эти вопросы c министрами иностранных дел ЕС. Как обычно, государства должны принимать решение о дальнейших действиях, и да, они могут включать санкции. И у нас есть еще один инструмент для этого — недавно утвержденный режим санкций в области прав человека»,— написал Жозеп Боррель в своем блоге, в котором размышлял об итогах визита в Москву.

Глава дипломатии ЕС был в Москве с 4 по 6 февраля. В ходе своего визита глава дипломатии ЕС провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, пообщался с представителями российских некоммерческих организаций, членами европейского бизнес-сообщества, а также российскими учеными и представителями аналитических центров. По поручению Жозепа Борреля европейские дипломаты встретились с адвокатами Алексея Навального. Также господин Боррель почтил память политика Бориса Немцова, убитого в 2015 году. 22 февраля он проинформирует своих коллег из ЕС об итогах своей поездки в Россию.

О результатах встречи — в материале “Ъ” «Жозепа Борреля остроумно препарировали».