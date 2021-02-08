Региональные рынки труда переболели карантином

В то время как абсолютное большинство регионов по итогам 2020 года показали прирост безработицы на 1–2,5 процентного пункта, отдельные отрасли экономики испытали дефицит работников. По оценке Банка России в опубликованной «бежевой книге» ЦБ — обзоре региональных экономик РФ за февраль 2021 года, в их число вошли строительство, добывающие производства, сельское хозяйство, сфера транспортировки и торговля. Эти отрасли продемонстрировали прирост зарплат, который, однако, остался незамеченным самими работниками.

В 2020 году, на фоне роста безработицы на рынке труда России в целом ряд секторов экономики в отдельных регионах столкнулись с дефицитом рабочей силы. К такому выводу по итогам обзора региональных рынков труда страны пришли аналитики Банка России в опубликованной на прошлой неделе февральской «бежевой книге» — это обзор региональных экономик, составленный территориальными управлениями ЦБ. Данные обзора основаны в том числе на региональной статистике, в агрегированном состоянии входящей в сводки Росстата. Впрочем, в данном случае важны оценки региональных специалистов Банка России, интерпретирующих локальные данные — о промпроизводстве, о динамике инфляции в регионе (см. “Ъ” от 28 января), о рынках труда в региональном контексте, это позволяет (по крайней мере в теории) более точно формулировать причины движения показателей. Обзор ЦБ содержит также два кратких спецобзора, в которых на уровне центрального офиса Банка России произведена обратная операция — при сопоставлении региональных данных и оценок по состоянию рынка жилой недвижимости (строительства) и рынка труда из региональных оценок воссоздана общая картина для всей РФ. Эта работа явно имела смысл, поскольку по крайней мере по рынку труда восходящее к данным макрорегионов описание трендов с трудом может быть получено из общероссийских статсводок.

Как ранее сообщал Росстат, за год уровень безработицы в РФ вырос с 4,6% до 5,9%, а число безработных увеличилось почти на 1 млн человек, до 4,4 млн. Уровень безработицы увеличился во всех федеральных округах, минимальный прирост этого показателя показал Дальневосточный ФО — на 0,3 процентного пункта, до 6,3%, максимальный — Северо-Кавказский ФО (на 3,7 процентного пункта, до 14,8%). При этом шесть регионов из 85 продемонстрировали ее снижение — в их числе Коми, где в октябре—декабре 2019 году безработица составляла 7,6%, а в аналогичном периоде 2020 года — 7,5%, Пермский край (5,3% и 5% соответственно), Саха (7,6% и 7,5%), Приморский край (5,5% и 5,2%), Еврейская (6,2% и 5,4%) и Чукотская автономные области (5% и 3,2%). Еще в одном регионе — Калмыкии — она за год не изменилась (9,1%).

В то же время в ряде регионов, по данным ЦБ, в течение этого года отмечался дефицит рабочей силы. Он был характерен в первую очередь для отраслей, где занято большое число мигрантов, так как они не могли въехать в страну из-за закрытия границ в рамках противоэпидемических мер. Согласно данным мониторинга предприятий Банка России, нехватку работников отмечали в строительстве, добывающих производствах, сельском хозяйстве, сфере транспортировки и торговле. Так, например, о дефиците рабочих для строительства сообщали все профильные предприятия Сибири, при этом наиболее сложной задача замещения работников оказалась для малых и средних предприятий. Об аналогичных проблемах в строительной отрасли ранее сообщали и власти Москвы (подробнее см. “Ъ” от 15 декабря 2020 года). Так же, как и в столице, предприятия центра, Волго-Вятского макрорегиона и юга России были вынуждены привлекать местных работников, что увеличило издержки на оплату труда в строительстве и при проведении отделочных работ. Так, в Дальневосточном макрорегионе годовой прирост зарплат в строительной отрасли в январе—октябре 2020 года составил 14,1% — почти вдвое выше, чем в соответствующий период 2019 года (7,4%). В то же время влияние дефицита работников на объемы и сроки производства было временным и только отчасти привело к приросту оплаты труда по отраслям. В целом же в январе—ноябре 2020 года зарплаты в РФ выросли на 2,2% в реальном выражении.

Косвенно данные о дефиците рабочих рук для предприятий подтверждает статистика миграционного учета. По оценкам специалистов, число приехавших на работу в РФ сократилось на 1–3 млн человек (подробнее см. “Ъ” от 15 декабря 2020 года). При этом сами мигранты, по данным совместного исследования Высшей школы экономики и Института социологии РАН, оценивая изменения своего заработка и положения во время пандемии, не заметили повышенного спроса на строительных специалистов и роста их зарплат.

Анастасия Мануйлова