Единороссы поделятся с ЦИКом своим юристом

Как сообщили источники “Ъ”, в новый состав Центризбиркома (ЦИК) войдет глава аппарата думской фракции «Единая Россия» Константин Мазуревский. Он считается одним из самых опытных политических юристов партии власти и пойдет в ЦИК по думской квоте от фракции ЕР. Один из собеседников “Ъ” считает, что именно господин Мазуревский может сменить нынешнего секретаря ЦИКа Майю Гришину, которая, скорее всего, покинет комиссию. Однако другой источник в ЦИКе считает 39-летнего юриста «слишком молодым» для столь ответственной должности и предполагает, что этот пост скорее займет действующий член ЦИКа, бывшая сотрудница государственно-правового управления президента Евгения Орлова.

Новым членом ЦИКа (полномочия комиссии заканчиваются в марте) может стать глава аппарата фракции «Единая Россия» (ЕР) в Госдуме Константин Мазуревский. Об этом “Ъ” рассказали источник, близкий к ЦИКу, а также собеседники в ЕР и в профильном комитете Думы по регламенту.

Напомним, ЦИК состоит из 15 членов, которых на паритетной основе назначают Госдума (по предложениям партийных фракций), Совет федерации (по предложениям регионов) и президент. От Думы каждая из четырех фракций делегирует в ЦИК по одному члену, а пятый выдвигается от группы депутатов, хотя по факту этот вопрос тоже решают единороссы, имеющие в Думе 336 из 450 мест.

39-летний Константин Мазуревский в 2003 году окончил Московскую государственную юридическую академию (МГЮА) и считается одним из самых опытных электоральных юристов ЕР, хотя свою политическую деятельность начинал как юрист Партии пенсионеров. В 2008–2009 годах он возглавлял Министерство юстиции Тувы, а затем год проработал в Москве советником префекта САО. В ЕР господин Мазуревский пришел в 2010 году на пост советника управления электоральных процессов центрального исполкома. В феврале 2012 года он некоторое время даже возглавлял исполком, сменив в качестве и. о. Андрея Воробьева, а затем занял должность первого заместителя руководителя. По сведениям “Ъ”, Константин Мазуревский, в частности, отвечал за юридическую подготовку кандидатов ЕР на выборах. Долгое время он также являлся членом ЦИКа с правом совещательного голоса от ЕР. В октябре 2017 года господин Мазуревский стал руководителем аппарата думской фракции ЕР. Одновременно он преподает конституционное право в МГЮА. По данным “Ъ”, к Константину Мазуревскому хорошо относятся и руководитель фракции ЕР Сергей Неверов, и секретарь генсовета Андрей Турчак, и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее предполагалось, что ЕР поддержит действующего члена ЦИКа от Совфеда Антона Лопатина и экс-главу тульского избиркома Сергея Костенко, кандидатуру которого, по словам источников “Ъ”, лоббировала глава ЦИКа Элла Памфилова. Но сейчас источник “Ъ” в комитете по регламенту говорит, что фракция ЕР предложит в ЦИК господина Мазуревского, а Антон Лопатин будет выдвинут от группы депутатов. «Константин Мазуревский зарекомендовал себя как профессионал. Он работал не только на ЕР, а также имел опыт работы в качестве главы регионального министерства. Главное, что в своей работе во главу угла он всегда ставит букву закона»,— пояснил собеседник.

По его словам, уже 8 февраля кандидатуру господина Мазуревского обсудит президиум фракции, 10 февраля список всех выдвиженцев в ЦИК рассмотрит профильный комитет, а 24 февраля — совет Думы. После этого депутаты проголосуют за кандидатов на пленарном заседании.

КПРФ и «Справедливая Россия», скорее всего, предложат действующих членов ЦИКа Евгения Колюшина и Николая Левичева, а ЛДПР сменит своего представителя Сергея Сироткина на первого зампреда фракции в Госдуме Александра Курдюмова. По квоте Совфеда в новый состав могут пройти действующие члены ЦИКа Николай Булаев, Евгений Шевченко и Борис Эбзеев. Будут и новые кандидатуры: председатель избиркома Орловской области Людмила Маркина и экс-глава Мособлизбиркома, а ныне мэр подмосковного Красногорска Эльвира Хаймурзина. Дальнейшую судьбу Сергея Костенко источники “Ъ” прокомментировать затрудняются.

Совфед планирует утвердить свои кандидатуры на заседании 17 февраля, сроки утверждения президентской квоты пока не назывались. Источник “Ъ” в ЦИКе говорит, что намеченное на конец прошлой недели совещание в администрации президента по новому составу комиссии перенесено на конец февраля. Как ранее сообщал “Ъ”, председателем ЦИКа может остаться госпожа Памфилова (см. “Ъ” от 8 декабря 2020 года), выдвинутая в 2016 году президентом. По словам собеседника “Ъ”, близкого к ЦИКу, по президентской квоте в новый состав комиссии должна попасть и действующий член комиссии Евгения Орлова.

Источники “Ъ” ранее сообщали, что ни в одном из списков потенциальных кандидатов нет секретаря ЦИКа Майи Гришиной, работающей в комиссии с 1993 года. По словам источника “Ъ” в ЦИКе, госпожи Гришиной в новом составе точно не будет: в прошлый раз за нее просил уходящий глава ЦИКа Владимир Чуров, а сейчас «просителей нет» и «она никому не нужна». Между тем Майя Гришина играла в комиссии одну из ключевых ролей: она разрабатывала методические материалы для избиркомов, давала трактовку спорных моментов законодательства и сама участвовала в законотворчестве, плотно работая с администрацией президента.

Близкий к ЦИКу собеседник “Ъ” считает адекватной заменой госпоже Гришиной именно Константина Мазуревского как одного из немногих, кто мог бы справиться с обязанностями секретаря.

Однако источник в ЦИКе в этом сомневается: по его мнению, аппаратчик ЕР слишком молод для этой должности и гораздо логичнее было бы назначение на этот пост Евгении Орловой как человека, близкого к главе государственно-правового управления (ГПУ) президента Ларисе Брычевой.

Сам господин Мазуревский отказался от комментариев о своем возможном новом назначении.

Политолог Александр Пожалов отмечает, что Майя Гришина действительно отвечала за законодательную работу от лица ЦИКа. «Но после прихода (в 2018 году.— “Ъ”) в Центризбирком по президентской квоте госпожи Орловой, ранее работавшей в ГПУ, стало понятно, что эти вопросы отойдут к ней»,— говорит эксперт. Он считает, что говорить о принципиальных изменениях в организации выборов до обнародования нового состава ЦИКа пока рано. «В целом правила игры на выборах зависят не столько от Центризбиркома, сколько от администрации президента. Ведь ЦИК даже не имеет формальной "вертикали" по отношению к региональным и местным избиркомам. Пока преждевременно считать, что при новом созыве комиссии что-то кардинально изменится»,— резюмирует господин Пожалов.

Андрей Винокуров, Елена Рожкова, Ангелина Галанина