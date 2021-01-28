ЦИК поговорил с регионами о будущем

Вчера в Центризбиркоме (ЦИК) закончилось двухдневное онлайн-совещание с председателями региональных избиркомов, перенесенное с конца прошлого года из-за пандемии коронавируса. Главной темой мероприятия, как говорится на сайте ЦИКа, стала подготовка к единому дню голосования в сентябре 2021 года. По словам участников совещания, основной задачей будущих выборов в ЦИК назвали их «спокойствие и легитимность». Второй день семинара был посвящен кадровым вопросам и новому составу ЦИКа — полномочия действующего заканчиваются в марте.

Как рассказали “Ъ” несколько участников совещания, на нем обсуждались «чисто рабочие вопросы». Например, председатель избиркома Ульяновской области Юрий Андриенко назвал среди них организацию трехдневного голосования, обязательное перепрограммирование КОИБов для этих целей, подготовку к обеспечению видеонаблюдения на максимально возможном количестве участков, обеспечение средствами индивидуальной защиты всех участков. «Также обращалось особое внимание на обеспечение открытости и прозрачности всей системы голосования для избирателей и наблюдателей»,— добавил господин Андриенко.

Главная цель избиркомов на предстоящих выборах — обеспечить «спокойствие и легитимность», сообщил “Ъ” другой участник совещания, пожелавший остаться неназванным. По его словам, главам комиссий пояснили, что выборы в Госдуму с вероятностью 99% пройдут в течение трех дней. Собеседник “Ъ” рассказал, что отдельное внимание уделялось обращению с сейф-пакетами: их рекомендовали хранить под постоянным видеонаблюдением отдельно от основных документов. Также, по его словам, на думских выборах откажутся от «голосования во дворах и на пеньках», а дополнительные участки на предприятиях будут только там, где в них действительно будет необходимость. Также источник рассказал, что в ЦИКе хотят опробовать внедрение «автоматизированной проверки подписей» в экспериментальном варианте. Напомним, ранее член ЦИКа Антон Лопатин сообщал, что комиссия тестирует программное обеспечение, которое будет проверять подписные листы автоматически. Пока же членам комиссий рекомендовали самим подробно объяснять причины отбраковки подписей, а не оставлять это на Центризбирком.

Второй день семинара был посвящен кадровым вопросам, в частности новому составу ЦИК РФ, рассказали “Ъ” в избиркомах Крыма и Севастополя. По словам источника, по итогам совещания стало известно, что в новом составе ЦИКа сохранят свои места Евгений Шевченко, Николай Левичев и Евгений Колюшин. Напомним, ЦИК состоит из 15 членов, которых на паритетной основе назначают Госдума (по предложениям парламентских партий), Совет федерации (по предложениям регионов) и президент. В Госдуме и Совфеде определятся со своими кандидатурами к 15 февраля. Как ранее сообщал “Ъ”, следующий состав ЦИКа может снова возглавить Элла Памфилова (см. “Ъ” от 8 декабря 2020 года).

Напомним, ранее “Ъ” также сообщал о выдвижении в ЦИК по квоте Госдумы Николая Левичева от «Справедливой России» и Евгения Колюшина от КПРФ. «Единая Россия», вероятно, поддержит кандидатуры Антона Лопатина (сейчас делегирован в ЦИК Совфедом) и экс-главы Тульского облизбиркома Сергея Костенко, ЛДПР намерена предложить кандидатуру первого замруководителя фракции в Госдуме Александра Курдюмова. Сейчас от Совфеда в ЦИК входят Николай Булаев, Майя Гришина, Сиябшах Шапиев, Антон Лопатин и Александр Клюкин. Вчера политконсультант Леонид Давыдов сообщил, что, по его информации, по квоте Совфеда в новый ЦИК войдут его действующие члены Николай Булаев, Борис Эбзеев и Евгений Шевченко, а также председатель Орловского облизбиркома Людмила Маркова и бывшая глава Мособлизбиркома, а ныне мэр подмосковного Красногорска Эльвира Хаймурзина.

Рязанская облдума уже предложила Совфеду кандидатуру господина Булаева, источник в администрации Орловской области подтвердил “Ъ” уход госпожи Марковой из региональной комиссии, а источник, близкий к администрации Подмосковья, подтвердил кандидатуру Эльвиры Хаймурзиной. «Постановление по ней будет рассматриваться в Мособлдуме в четверг»,— сказал он.

Кроме того, утром в среду сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц разместил в своем Telegram-канале скриншоты сообщений, на которых начальство якобы призывает членов избиркомов разных уровней подписываться на Telegram-канал ЦИКа. Элла Памфилова пояснила, что на совещании с председателями избиркомов она «в мягкой форме» обратила внимание коллег на то, что нужно чаще заходить на ресурсы ЦИКа в интернете, но подчеркнула, что это рекомендация и «дело абсолютно добровольное». Один из участников совещания подтвердил “Ъ”, что глава ЦИКа «предложила интересующимся подключаться»: «Но на местах, конечно, кто-то мог понять по-другому». По данным сервиса Tgstat на момент сдачи номера, в течение 27 января на канал ЦИКа подписались 9,7 тыс. человек, при этом в промежутке с 9 до 10 утра количество подписчиков увеличилось сразу на 4,2 тыс. Сейчас на канал подписано 12,7 тыс. человек.

Елена Рожкова, Андрей Винокуров, Андрей Прах; Александр Дремлюгин, Симферополь; Сергей Титов, Ульяновск