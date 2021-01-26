Педагогам прививают любовь к вакцине

В Новокузнецке власти распорядились организовать обязательную вакцинацию педагогов от коронавируса. Решение аргументировано тем, что деятельность учителей связана с высоким риском заражения инфекцией. В случае отказа власти предупреждают о возможности отстранения сотрудников от работы. Педагоги уверены, что чиновники выбрали неправильную тактику и столкнутся с волной недовольства. В Минпросвещения дали понять, что не занимаются контролем и организацией вакцинации работников образования, но подчеркнули, что вакцинация — дело добровольное.

«Прошу активизировать работу с работниками возглавляемых вами организаций и обеспечить прохождение ими обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции»,— говорится в документе за подписью главы комитета науки и образования мэрии Новокузнецка (Кемеровская область) Юлии Соловьевой (есть в распоряжении “Ъ”). Поручение адресовано руководителям образовательных учреждений и аргументировано тем, что «в соответствии с календарем профилактических прививок, работники образовательных организаций относятся к приоритету первого уровня при вакцинации против коронавирусной инфекции». Помимо этого деятельность учителей, согласно постановлению правительства РФ, входит в перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок.

В середине декабря 2020 года Минздрав РФ внес вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Как рассказали “Ъ” в пресс-службе мэрии Новокузнецка, педагогические работники имеют право отказаться от профилактических прививок, но это повлечет за собой правовые последствия при ухудшении эпидситуации — отстранение от работы или временный отказ в приеме на работу.

«Масочный режим и режим повышенной готовности никто не отменял,— отметили в городской администрации.— В данной ситуации вакцинация является обязательной. По закону мы имеем право так сделать».

Один из директоров образовательного учреждения в Кемеровской области, пожелавший, чтобы его имя не упоминалось в СМИ, в разговоре с “Ъ” отметил, что городские власти выбрали неправильную тактику: «Предполагаю, что коллеги идею воспримут в штыки, так как вакцинация связана с фактором личного риска — препарат новый, и как отреагирует организм конкретного человека, неизвестно. Если бы нам дали время изучить вопрос, привыкнуть к тому, что в наших сегодняшних реалиях вакцинация от COVID-19 — это нормально, то люди сами бы пошли за прививками. Но сейчас власти столкнутся с волной недовольства». По словам преподавателя, в его образовательное учреждение распоряжения об обязательной вакцинации сотрудников пока не поступало.

«У нас ни в одном документе не прописано, что педагог обязан вакцинироваться, в том числе в период пандемии от коронавируса,— заявил руководителя практики здравоохранения юридической фирмы "Пепеляев Групп" Александр Панов.— Нормы законодательства об охране здоровья граждан позволяют любому человеку отказаться от медицинского вмешательства, каковым является вакцинация против коронавирусной инфекции. Право на здоровье выше, чем обязанность перед работодателем».

«Никто не может заставить работника делать прививку»,— говорит сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. «Я пока не слышал аналогичных жалоб, в профсоюз чаще пишут учителя как раз о нехватке вакцин в регионах»,— заявил он.

В Минпросвещения дали понять, что не поддерживают инициативу кузбасских чиновников. Отстранение от работы в случае отказа прививаться педагогам не грозит, сообщил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк. «Это (вакцинация.— “Ъ”) абсолютно добровольное явление»,— цитирует «РИА Новости» господина Басюка. Он отметил, что ведомство не занимается контролем и организацией вакцинации педагогов, это задача региональной и местной власти.

Юлия Сасевич, Новосибирск; Анна Васильева