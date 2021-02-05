05 февраля, пятница
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Премьер Венгрии анонсировал старт вакцинации «Спутником V» на следующей неделе

Венгрия может на следующей неделе начать вакцинацию граждан российской вакциной от коронавируса «Спутник V», пишет Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Виктора Орбана. Страна стала первой в Евросоюзе, одобрившей применение вакцины.

В январе страны договорились о поставках 2 млн доз «Спутника V» в Венгрию в ближайшие три месяца. Этого достаточно для вакцинации миллиона человек. На прошлой неделе Венгрия получила первые 40 тыс. доз.

Журнал The Lancet 3 февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V». На примере более чем 20 тыс. добровольцев разработчики показали, что российский препарат не вызывает серьезных побочных эффектов и формирует устойчивый иммунитет, который может сохраняться на годы. В целом эффективность вакцины подтверждена на уровне выше 90%.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Спутник V" стимулировал появление авторитета».

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