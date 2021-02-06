В Петербурге закрыли центральные станции метро и улицы

По требованию полиции в Санкт-Петербурге закрыли станции метро «Гостиный двор» и «Невский проспект», приостановлено движение общественного транспорта по Невскому проспекту от площади восстания и до Дворцовой площади, сообщил комитет по транспорту. «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев передает, что в центре перекрыто движение на прилегающих улицах к Невскому проспекту. Сторонники оппозиционера Алексея Навального не планировали сегодня акций протеста.

В центре города дежурят машины Росгвардии. На Невском проспекте стоят ограждения на пешеходной части. О причинах перекрытия движения неизвестно. Координатор региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков ранее сообщал, что 6 и 7 февраля акции в поддержку политика не планируются.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу отказалось комментировать «Фонтанке» перекрытия дорог. Источник издания в Смольном заявил, что накануне издали секретное распоряжение о перекрытии дорог и о том, какую спецтехнику нужно задействовать, чтобы оперативно перекрыть ей пешеходное и дорожное движение.

Массовые акции протеста прошли в России в конце января и начале февраля. Демонстранты требовали освободить господина Навального. По информации «ОВД-Инфо» было задержано больше 11 тыс. человек.

О преследовании несистемной оппозиции — в материале “Ъ” «Оппозицию выводят на акцию ареста».