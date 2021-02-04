Сторонники Навального не собираются проводить митинги 6 и 7 февраля

Координатор региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков заявил, что на следующих выходных — 6 и 7 февраля — митинги в поддержку политика не планируются. По его словам, из-за массовых задержаний проводить их «просто некому». Кроме того, «из-за насилия и запугивания» число участников протестных акций в некоторых городах снижается, отметил он.

«Мы не будем проводить митинг в ближайшие выходные,— сказал господин Волков в эфире YouTube-канала "Навальный Live".— В крупных городах росла численность к 31 с 23 (января.— “Ъ”), но во многих городах снижалась, это стало следствием насилия и запугивания».

«У нас 12 тыс. человек арестованы, практически разгромлены штабы,— сказал господин Волков.— Под арестом большая часть сотрудников и координаторов штабов — то есть некому организовывать просто». Глава региональных штабов Алексея Навального также выразил опасение, что в случае новых митингов многие его коллеги могут быть привлечены к уголовной ответственности по «дадинской статье» (ст. 212.1 УК РФ, многократное нарушение правил митингов).

Сторонники Алексея Навального провели по всей России массовые несанкционированные акции 23, 31 января и 2 февраля. Протестующие требовали освободить оппозиционера, которому суд заменил условный срок на реальный. По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями были задержаны более 11 тыс. человек, заведено множество уголовных дел, в том числе против ближайших соратников политика.

Об уголовном и административном преследовании несистемной оппозиции — в материале “Ъ” «Оппозицию выводят на акцию ареста».