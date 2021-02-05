Акционера Merlion вернули домой Мосгорсуд посчитал, что обвиняемый в покушении на убийство Олег Карчев не опасен для потерпевшего

Московский городской суд отпустил из СИЗО крупнейшего акционера компании Merlion Олега Карчева. Вместе с двумя другими учредителями его обвиняют в покушении на убийство бывшего гендиректора компании Вячеслава Симоненко. На изменении меры пресечения акционеру настаивала защита господина Карчева, которая обжаловала постановление Пресненского суда, отказавшего ранее ГСУ СКР по Москве в удовлетворении ходатайства о его переводе на домашний арест.

Перевести Олега Карчева под домашний арест ГСУ СКР по Москве пыталось еще в конце января, но из-за недостаточной мотивации обращения судья отказал в его удовлетворении, оставив акционера Merlion под стражей. При этом председательствующий сослался на то, что Олег Карчев обвиняется в особо тяжком преступлении, а следователь так и не объяснил, какие именно обстоятельства содержания под стражей изменились, чтобы дать фигуранту свободу. Решение райсуда адвокат Георгий Поспелов обжаловал в Мосгорсуде.

Защитник, в частности, указал, что райсуд «проигнорировал полномочия и процессуальную позицию следователя», а также не учел мнение прокуратуры, поддержавшей его.

Рассмотрение жалобы было назначено на 4 февраля, однако в один день суд не уложился.

Дело в том, что потерпевший Вячеслав Симоненко стал настаивать на том, чтобы обвиняемого оставили в СИЗО, поскольку выйдя на свободу, тот может угрожать ему или свидетелям. При этом господин Симоненко обратил внимание на то, что в арестном деле отсутствуют документы, подтверждающие факты поступления угроз в его адрес. Он просил приобщить копии данных документов, против чего председательствующая возражать не стала.

После этого прокурор заявил, что не поддерживает позицию защиты — по его словам, отпускать Олега Карчева из-под стражи нельзя. Следователь же, напротив, ответил, что не собирается выходить с ходатайством о продлении обвиняемому ареста, срок которого заканчивается 6 февраля.

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Разбирательство было отложено на пятницу. На этот раз представитель следствия и прокурор заявил, что они за домашний арест обвиняемого и судья распорядилась отпустить господина Карчева из СИЗО. Потерпевший Симоненко и его защита собираются обжаловать данное решение.

Напомним, обвинение в покушении на убийство было предъявлено господину Карчеву осенью прошлого года, после того как следствие установило исполнителей покушения, забросавших 5 сентября 2015 года загородный дом Вячеслава Симоненко бутылками с зажигательной смесью. Огонь быстро потушили, и обошлось без пострадавших. Следствие считает, что причиной конфликта стали финансовые разногласия между потерпевшим и акционерами Merlion Алексеем Абрамовым, Олегом Карчевым, Владиславом Мангутовым, а также начальником службы безопасности компании Борисом Левиным. Последний предположительно и организовал покушение на Вячеслава Симоненко.

Алексей Соковнин