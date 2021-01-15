Экс-гендиректор Merlion потерпел от своих же акционеров Стал известен пострадавший по делу об аресте четырех крупных бизнесменов

Потерпевшим по уголовному делу в отношении акционеров одного из крупнейших в России IТ-дистрибуторов Merlion Следственный комитет РФ (СКР) признал бывшего гендиректора этой компании Вячеслава Симоненко. По версии следствия, хозяева компании наняли двух человек, которые подожгли его дом в Подмосковье, что было сочтено попыткой убийства. Сам потерпевший подтвердил “Ъ” свой процессуальный статус.

Имя Вячеслава Симоненко указано в решении по апелляционной жалобе защиты фигурантов громкого уголовного дела, опубликованной на сайте Мосгорсуда. Сообщается, что он является потерпевшим и основным свидетелем расследования, которое сейчас проводит следственное управление СКР по Северо-Западному округу Москвы в рамках уголовного дела о покушении на убийство (ст. 30 и ст. 105 УК), а также ст. 167 (умышленное уничтожение имущества) УК.

По версии СКР, совладельцы Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов через топ-менеджера компании Бориса Левина наняли двух исполнителей, предположительно участников боевых действий на востоке Украины, которые в 2015 году подожгли дом господина Симоненко под Красногорском. Сам бизнесмен не пострадал, но в своем обращении в правоохранительные органы указал, что это было именно покушение на его жизнь.

Помимо заявления господина Симоненко, по данным “Ъ”, следствие располагает признанием одного из участников акции, подтвердившего свою вину.

Обвиняемые в организации нападения свою причастность к инциденту категорически отрицают. Сам господин Симоненко подтвердил “Ъ”, что является потерпевшим в громком уголовном деле, но от подробных комментариев пока воздержался. Защитники обвиняемых их уголовное преследование не комментируют, ссылаясь на данные следствию подписки о неразглашении.

Вячеслав Симоненко являлся гендиректором Merlion с 2007 по 2013 год, затем был управляющим системного интегратора Tegrus. Сейчас он возглавляет компанию «Алагер», которая, выиграв конкурс ЦОДД, установила камеры видеофиксации дорожных нарушений в Москве и области.

Николай Сергеев, Алексей Соковнин