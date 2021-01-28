Дело о покушении не созрело для домашнего ареста

В четверг Пресненский суд Москвы отказал в переводе из-под стражи под домашний арест крупнейшего акционера компании Merlion Олега Карчева, обвиняемого вместе с двумя другими учредителями в покушении на убийство бывшего гендиректора компании Вячеслава Симоненко. С ходатайством об изменении меры пресечения обратился представитель ГСУ СКР по Москве, но в суде он не смог убедительно объяснить, какие именно обстоятельства расследования изменились после того, как в декабре 2020 года господину Карчеву был продлен срок ареста.

На портале Пресненского суда информация о заседании появилась с некоторой задержкой, и Вячеслав Симоненко еще утром разослал своих адвокатов также в Замоскворецкий и Хорошевский суды, чтобы не ошибиться, где именно пройдут слушания и не пропустить их. В конце концов все собрались в Пресненском суде. Там выяснилось, что вместо судьи Елены Абрамовой рассмотрение ходатайства перепоручили другому судье — Сергею Артемову, а из-за загруженности судей процесс начался со значительным опозданием.

Представитель столичного ГСУ СКР в суде заявил, что решение об изменение меры пресечения Олегу Карчеву на домашний арест принято в связи с изменением обстоятельств, по которым тот был взят под стражу осенью прошлого года Хорошевским судом Москвы. Однако, когда судья попросил уточнить, что именно изменилось, следователь внятно не ответил. Но при этом он отметил, что у него нет оснований подозревать, будто, находясь на свободе, обвиняемый скроется, начнет давить на свидетелей либо продолжит преступную деятельность. При этом представитель столичного управления СКР уточнил, что при подаче ходатайства следствие учло, что Олег Карчев обвиняется в особо тяжком преступлении — покушении на убийство (ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также то обстоятельство, что Генпрокуратура РФ начала проверку заявления о якобы оказании подследственным Карчевым давления на потерпевшего и одного из свидетелей по делу.

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Напомним, что обвинение в покушении на убийство было предъявлено акционеру Merlion осенью прошлого года, после того, как был установлен предполагаемый исполнитель преступления — бывший военнослужащий ДНР, который сообщил, что он и его напарник, которого уже нет в живых, 5 сентября 2015 года закидали загородный дом Вячеслава Симоненко бутылками с зажигательной смесью в расчете на то, что тот сгорит вместе с семьей. По случайности пламя быстро потушили. Следствие считает, что причиной конфликта стали финансовые разногласия между потерпевшим и акционерами Merlion Алексеем Абрамовым, Олегом Карчевым, Владиславом Мангутовым, а также начальником службы безопасности компании Борисом Левиным, находящимся под стражей с октября 2020 года.

Те считали, что, исполняя до 2013 года обязанности гендиректора Merlion, Вячеслав Симоненко присвоил крупные суммы, в связи с чем отказались вернуть ему после увольнения $4,5 млн в счет проданных акций компании Tegrus.

Господин Симоненко это отрицает, утверждая, что акционеры его просто «кинули» с акциями. На заседании потерпевший продолжал отстаивать эту версию, заявляя, что Олег Карчев через посредников угрожал ему и одному из свидетелей.

Прокурор следствие поддержала, заявив, что ходатайство о переводе господина Карчева под домашний арест было составлено законно и подано обоснованно. Позицию ГСУ СКР поддержали сам обвиняемый и его защита. При этом адвокаты процитировали заявление, распространенное в СМИ накануне заседания (см. “Ъ” от 28 января). В частности, они заявили, что их подзащитный и его подельники «отрицают предъявленное обвинение и настаивают на том, что возбуждение уголовного дела стало возможным благодаря клевете и заведомо ложным показаниям Вячеслава Симоненко».

При этом настаивали, что им так и «не предъявлены подтверждения о поджоге дома Симоненко в 2015 году». Зато защита располагает сведениями о том, что «Симоненко не только совершал ложные доносы и распространял клевету, но и фальсифицировал материалы, склоняя свидетелей к даче заведомо ложных показаний».

Впрочем, судью Артемова это не убедило. Напомнив в постановлении, что Олег Карчев обвиняется в особо тяжком преступлении, а следователь не объяснил, какие именно обстоятельства содержания под стражей изменились, председательствующий отклонил ходатайство следствия.

Алексей Соковнин