Создана в 2002 году, занимается поставками компьютеров, бытовой техники, программного обеспечения, сетевого оборудования. Работает более чем с 600 брендами, включая Acer, Apple, Huawei, Intel и Microsoft. Среди проектов компании — платформа дистрибуции облачных сервисов MerliOnCloud, производитель офисных кресел и канцелярских товаров «Бюрократ», специализированный интернет-магазин для бизнеса Buroshop.ru, федеральная сеть магазинов электроники «Позитроника», электронный дискаунтер «Ситилинк», сервисные центры «Сеть компьютерных клиник», дистрибутор ПО RentSoft, разработчик решений в сфере энергоснабжения High Energy, производитель компьютерной техники iRU, поставщик канцелярских товаров Silwerhof и другие.

В конце 2020 года Сбербанк провел предпродажный аудит и оценку группы Merlion, сообщал источник “Ъ”. Другой собеседник на рынке дистрибуции уточнял, что Сбербанк вел переговоры о приобретении розничных активов компании. В 2020 году группа Merlion заняла 33-е место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России журнала Forbes с годовой выручкой 266,6 млрд руб.