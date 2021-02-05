Ростуризм подготовил субсидию для туроператоров за чартерные программы

Чартерная программа 2021 года откроется 6 февраля рейсами из Москвы и Екатеринбурга в Улан-Удэ, с расчетом на путешествия к Байкалу, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила, что Ростуризм разработал меры поддержки туроператоров, формирующие чартерные программы по России, и агентство намерено постоянно расширять чартерную сеть.

«Мы подготовили отдельную чартерную субсидию для туроператоров. Мы хотим охватить чартерным направлением все основные туристически привлекательные направления страны, и чтобы была возможность начинать путешествие из большинства крупных городов»,— сказала госпожа Догузова во время выступления на канале Ростуризма на YouTube.

Чартеры позволяют снизить стоимость поездки для конечных потребителей в два раза, заявила глава агентства в комментарии, приведенном на сайте Ростуризма. «Как и в прошлом году, одна из наших ключевых задач — сделать отдых внутри страны доступнее и дешевле»,— сказала она и добавила, что Ростуризм расширит программу туристического кэшбэка. Напомним, раньше агентство предлагало распространить программу на услуги туристических агрегаторов и на детский отдых.

О намерениях санаториев попасть в программу — в материале “Ъ” «Весьма здравное рассуждение».