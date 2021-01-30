Ростуризм предложил проводить участвующие в программе кэшбека туры до 20 июня

Ростуризм предложил в рамках третьего этапа программы туристического кэшбэка возмещать часть стоимости туров, совершенных до 20 июня 2021 года. Ведомство рекомендует представителям отрасли разработать туры в рамках акции по нескольким тематикам, включая предложения на 23 февраля и 8 марта.

«Федеральным агентством по туризму начинается подготовка к третьему этапу программы»,— передает ТАСС текст письма начальника управления государственных туристских проектов и безопасности Ростуризма Елены Лысенковой, направленного участникам рынка. «Турпакеты, круизы и предложения отелей могут быть предложены туристам продолжительностью до 20 июня 2021 года (на утверждении в правительстве Российской Федерации)»,— отмечается в документе.

Агентство также изменило условия программы. В третьем этапе программы могут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Продолжительность тура или проживания в отеле сокращена с четырех до двух ночей. Чтобы получить кэшбэк, нужно оплатить услуги картой «Мир». Деньги вернутся автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Программа частичной компенсации средств на путевки была введена в 2020 году как одна из мер поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса. С 15 октября проводился второй этап программы туристического кэшбэка. Россияне могли приобрести туры и забронировать проживание в отеле до 5 декабря, а совершить поездку — до 10 января включительно.

Подробнее о программе читайте в публикации “Ъ” «Туристам доплатят за Россию».