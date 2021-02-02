Весьма здравное рассуждение

Операторы и владельцы санаториев, которые в прошлом году не были включены в программу туристического кэшбэка из-за того, что не прошли классификацию как средства размещения, пытаются убедить правительство включить их в нее. Бизнесу уже удалось заручиться поддержкой Ростуризма. Но мера вряд ли улучшит ситуацию в сегменте. Позитивную динамику спроса фиксируют лишь конкурирующие с отелями приморские здравницы, в то время как объекты, ориентированные на медицинские программы, лишились гостей.

Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть включить в программу туристического кэшбэка все санаторно-курортные организации, имеющие медицинскую лицензию. Копия письма есть у “Ъ”.

В аппарате правительства подтвердили получение обращения. В Ростуризме пояснили “Ъ”, что поддерживают включение в программу всех здравниц с медицинской лицензией и уже обратились в Минфин для получения одобрения. Там сказали, что проект программы Ростуризма поступил и будет рассмотрен.

Программа туристического кэшбэка запущена в 2020 году в качестве меры стимулирования спроса, на проект правительство выделило 15 млрд руб. Из них 1,2 млрд руб. уже выплачены туристам в рамках двух прошлогодних окон продаж, когда путешественники могли вернуть на карту «Мир» 20% от стоимости тура или бронирования в отеле, но не более 20 тыс. руб. Получить выплаты можно было при бронировании организованного тура или размещении в отеле.

Участвовать в акции могли и санатории, но только прошедшие классификацию как средства размещения. Собеседник “Ъ” на туррынке поясняет, что во многом речь шла о технических сложностях: Ростуризм выступает держателем реестра классифицированных средств размещения, а сведения обо всех лицензированных объектах находятся в Минздраве. По расчетам АОТ, в России около 1,8 тыс. здравниц, из которых классификацию прошла примерно половина: для них, в отличие от отелей, это добровольный процесс.

Прошлый год оказался для санаторно-курортной отрасли непростым. По предварительным оценкам BusinesStat, в 2020 году объем рынка мог сократиться на 33% (до 41 млн человеко-дней пребывания) относительно 2019 года, а доходы здравниц — на 20%. Медицинский директор АОТ Михаил Данилов не сомневается, что в этом году спрос на услуги здравниц превысит показатель 2020 года, но достигнуть уровня 2019 года будет сложно. Программу туристического кэшбэка наряду с общим оживлением на рынке внутреннего туризма эксперт называет одним из факторов роста спроса на отдых в здравницах.

Еще одним потенциальным драйвером рынка господин Данилов считает программы реабилитации после COVID-19, которые сформировали санатории: их прохождение летом было включено в официальные методические рекомендации Минздрава. Сейчас, по словам эксперта, высокую глубину бронирований показывают санатории у моря, в то время как региональные объекты, сконцентрированные именно на медицинских программах, отмечают снижение показателя. Последний тезис подтверждают и участники рынка.

Руководитель отдела продаж распложенного на побережье Черного моря «Azimut Прометей Небуг» Яна Амирова говорит, что на фоне закрытия большинства международных направлений объем индивидуальных бронирований в этом году вырастет на 25%: спрос на лето и осень есть уже сейчас.

Коммерческий директор санатория «Дюны» Николай Калыгин, напротив, прогнозирует снижение спроса на санаторно-курортные услуги в этом году в полтора-два раза. «Услугами санаториев традиционно пользуется старшее поколение, сократившее активность на фоне пандемии»,— рассуждает он. Управляющий партнер здравницы «Лаго-Наки» Татьяна Мамонтова говорит о кратном падении глубины бронирований для объектов, сфокусированных на лечении. Негативный прогноз формулирует и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Несмотря на то что продажи на лето идут достаточно активно, поясняет он, число бронирований в здравницах в январе было на 25% ниже, чем годом ранее.

Александра Мерцалова