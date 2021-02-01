Ростуризм предложил выплачивать туристический кэшбэк за детский отдых

Ростуризм предложил распространить программу туристического кэшбэка за путешествия по России на детский отдых и оздоровление, следует из проекта постановления правительства о правилах предоставления субсидий на эту акцию в 2021 году.

Для участия в акции нужно купить путевку на поездку по России на срок не менее двух ночей и оплатить ее картой «Мир». Кэшбэк составит 20% стоимости поездки, но не больше 20 тыс. руб. Минимальная стоимость поездки не ограничена.

Даты проведения акции в 2021 году в документе не указываются. Ранее Ростуризм направил представителям отрасли письмо, в котором говорится, что в рамках третьего этапа программы предлагается реализовывать туры в период до 20 июня 2021 года, в том числе 23 февраля, 8 марта, во время весенних школьных каникул и майски праздников. В третьем этапе программы смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

Программа частичной компенсации средств на путевки была введена в 2020 году как одна из мер поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса. С 15 октября проводился второй этап программы. Россияне могли приобрести туры и забронировать проживание в отеле до 5 декабря, а совершить поездку — до 10 января включительно.

Подробнее о программе читайте в публикации “Ъ” «Туристам доплатят за Россию».