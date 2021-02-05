В московские суды поступило почти 5 тыс. дел против участников акций

Московские суды получили 4908 дел об административных правонарушениях, возбужденных в связи с несанкционированными акциями в столице, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда. С 23 января по 2 февраля суды назначили 972 административных ареста и 1232 штрафа. Остальные материалы находятся в производстве.

«В московские суды за период с 23 января по 2 февраля 2021 года поступило 4908 дел об административных правонарушениях, возбужденных в связи с публичными мероприятиями, прошедшими за последние две недели в Москве, а именно: 54 дела по ст. 19.3 КоАП РФ и 4854 дела по ст. 20.2 КоАП РФ»,— сказали в пресс-службе.

По информации главы правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, по итогам акций 23 и 31 января в 18 регионах возбудили 40 уголовных дел. Следственный комитет России после 23 января сообщал о возбуждении более 20 дел, но после акций 31 января и 2 февраля силовики новой статистики не давали.

Сторонники Алексея Навального провели по всей России массовые несанкционированные акции 23, 31 января и 2 февраля. Протестующие требовали освободить политика. По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями были задержаны более 11 тыс. человек, заведено множество уголовных дел.

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