Против Robinhood подали коллективный иск из-за запрета на покупку акций GameStop

В четверг, 28 января, группа инвесторов подала коллективный иск (.pdf) против трейдингового приложения Robinhood после того, как оно запретило своим пользователям покупать акции компании GameStop. Такое ограничение было введено сервисом в среду, когда акции GameStop начали очень быстро расти.

Напомним, GameStop, сеть магазинов видеоигр и консолей, в последние дни оказалась в центре внимания. Компания в последние годы переживала не лучшие времена, а ее акции падали. Однако в ноябре прошлого года группа пользователей соцсети Reddit, интересующихся торгами на биржах и входящих в соцсети в группу WallStreetBets, раскритиковала политику инвестфондов, играющих на понижение акций GameStop. Участники группы стали покупать акции компании и призывать других розничных инвесторов приобретать их. Сначала акции росли не слишком сильно, в январе начался их более значительный рост, однако наибольший рост пришелся на последние несколько дней — акции GameStop выросли на 1700%, а стоимость всей компании в некоторые моменты достигала $30 млрд.

К иску против Robinhood присоединилось около 31 тыс. человек, они обвиняют сервис в том, что он «лишил своих пользователей возможности пользоваться его сервисами» в попытке «манипулировать рынком» в интересах институциональных инвесторов. По их мнению, сервис без законных оснований ввел этот запрет и тем самым нанес своим клиентам существенные убытки из-за невозможности торговать акциями GameStop. Как заявил основатель Robinhood Влад Тенев, решение запретить покупку акций Robinhood было обусловлено стремлением «защитить компанию и ее клиентов». По его словам, сервис ограничил торговлю не только этими акциями, но и акциями некоторых других компаний из-за высокой волатильности. Сервис пообещал с пятницы разрешить в ограниченных масштабах торговать акциями GameStop.

О том, для чего частные инвесторы из соцсетей разоряют хедж-фонды, читайте в материале “Ъ FM” «Трейдеры с Reddit обратились к криптовалютам».

Яна Рождественская