Онлайн-продажи предпринимателей Краснодарского края за год выросли 4,3 раза

Объем оборота интернет-торговли предпринимателей Краснодарского края в 2020 г. увеличился 4,3 раза и достиг 3 млрд руб., сообщает пресс-служба Wildberries. Тем самым край вышел на второе место по этому показателю в ЮФО. При этом количество новых кубанских продавцов в прошлом году выросло до 614 компаний, увеличившись в 4 раза.

Также в два раза выросло количество активных покупателей в регионе - до 926 тыс. человек. За год только в одном из крупных интернет-магазинов жителями краснодарского края было приобретено товаров на сумму 15,7 млрд руб., на 118% больше, чем в 2019 г. Наиболее популярными категориями товаров стали одежда (онлайн-продажи в этом сегменте выросли на 85%), обувь (+54%), товары для красоты (+162%) и игрушки (+136%). Самый быстрый рост – в 18 раз – показал спрос на товары для здоровья, при этом самыми популярными товарами стали одноразовые медицинские маски и антисептики.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, траты населения Краснодарского края в январе 2021 года выросли почти на треть. Кроме того, во II полугодии 2020 г. в регионе в 2,5 раза увеличились онлайн-продажи товаров для взрослых.

Ольга Логинова