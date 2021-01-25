На Кубани онлайн-продажи товаров для взрослых во II полугодии 2020 года выросли в 2,5 раза

Онлайн-продажи товаров для взрослых во втором полугодии 2020 года в Краснодарском крае выросли на 145% по сравнению с данными за первое полугодие. Такие данные приводить аналитическая служба Wildberries.

По данным ритейлера, Кубань стала одним из общероссийских лидеров в этом сегменте. В целом, оборот товаров для взрослых в России вырос на 188% по сравнению с январем-июнем 2020 года. Продажи в штуках за этот же период увеличились на 125%.

Наибольшей популярностью у россиян во втором полугодии 2020 года и во время новогодних каникул - 2021 года пользовались лубриканты, вибраторы, комплекты эротического нижнего белья. Самую большую динамику спроса показали секс-куклы: продажи по сравнению с первым полугодием 2020 года выросли в 47 раз.

В Wildberries отметили, что объемы онлайн-продаж товаров для взрослых растут, так как интернет-торговля позволяет сделать сам процесс выбора, покупки и доставки таких товаров более комфортным и приватным.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в июне 2020 года был дан старт строительству в Краснодаре регионального логистическо-промышленного комплекса компании Wildberries. Он станет одним из крупнейших логистических центров компании в целом и самым большим – за пределами Московской области. Строительство ведется на территории Восточной промзоны. Размер инвестиций в проект оценивается в 6,5 млрд руб.

Алексей Белянин