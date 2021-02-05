Траты населения Кубани в январе 2021 года выросли почти на треть

Жители края увеличили свои траты на розничные товары и услуги в январе 2021 года на 31% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, приводит ВТБ статистику своего эквайрингового бизнеса. Общие траты кубанцев, осуществленные безналичным способом, достигли 3,4 млрд руб.

Значительный рост продаж в регионе отмечен в розничных автомагазинах, здесь жители Кубани оставили более 52 млн руб., (рост в 2,5 раза по сравнением с январем 2020 года). В магазинах электроники и бытовой техники население края потратило 1,4 млрд руб. (рост 58%).

Продолжает набирать популярность сегмент товаров для дома – в этом январе кубанцы потратили на их покупку 416 млн руб., (рост 39%). Аналогичная ситуация складывается в сфере fashion-ретейла – оборот этих магазинов составил 310 млн руб. А оборот заведений общепита в первый зимний месяц года вырос на 58% к январю 2020 года.

«Отложенный спрос и ограничения по поездкам за рубеж перераспределили расходы жителей на внутреннее потребление товаров и услуг для дома. Резкий рост выручки магазинов электроники и бытовой техники в январе во многом объясняется новогодними праздниками и желанием порадовать своих друзей и близких подарками», - рассказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в январе-сентябре 2020 года жители Краснодарского края потратили 550 млрд руб., оплачивая платежными картами товары и услуги. Количество безналичных транзакций за этот же период увеличилось на 37% и составило 730 млн операций.

Андрей Ульченко