Минюст ожидает решения спора о выплате акционерам ЮКОСа $57 млрд до конца года

Минюст РФ ожидает, что Верховный суд Нидерландов, рассматривающий жалобу по делу ЮКОСа о взыскании с России $57 млрд в пользу бывших акционеров компании, до конца текущего года может вынести решение, сообщило министерство по итогам прошедших слушаний.

«Решение Верховного суда Нидерландов по кассационной жалобе Российской Федерации может быть вынесено до конца 2021 года»,— указано в сообщении на сайте Минюста. Министерство также представило доводы, представленные во время слушаний. Согласно позиции Минюста, Россия не связана арбитражной оговоркой, содержащейся в договоре к Энергетической хартии, так как российский парламент не ратифицировал его.

Россия подписала договор к Энергетической хартии в 1994 году и применяла его на временной основе. При этом документ не был ратифицирован и официально опубликован. В 2009 году Россия объявила, что прекращает временное применение договора. Отметим, что Венская конвенция не предусматривает частичное применение международных договоров.

Согласно позиции российского министерства, договор к Энергетической хартии «не может защищать так называемые "инвестиции", которые фактически являлись выводом денег из Российской Федерации для целей их последующего отмывания и ухода от налогов». Минюст назвал компании истцов «компаниями-пустышками» и заявил, что они не могут рассматриваться как инвесторы, подлежащие защите в международном арбитраже.

В феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании. Россия обжаловала решение суда в мае. По сообщению ТАСС, судья Винсент ван ден Бринк объявил, что к 5 марта участники дела должны представить письменные ответы на выступления. Отметим, что ранее Верховный суд Нидерландов отказался приостановить исполнение решений о взыскании.

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