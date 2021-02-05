ВТБ сообщил о новом виде мошенничества в сфере закупок

ВТБ зафиксировал рост числа случаев мошенничества в сфере закупочной деятельности. Злоумышленники представляются сотрудниками банка и по почте рассылают контрагентам приглашения на участие в закрытом конкурсе на поставку продукции. Мошенники просят оплатить разрешительную документацию, а после получения денег пропадают. Средняя сумма ущерба достигает около 30 тыс. руб.

В пресс-релизе ВТБ говорится, что в банк обратились уже более 20 контрагентов с просьбой подтвердить проведение «закрытых закупочных процедур». ВТБ уточнил, что все закупки осуществляются банком только на аккредитованной площадке ЕЭТП и на платформе ВТБ «Бизнес-коннект». В контактных данных банка все электронные адреса должны быть в формате ...@vtb.ru.

Как сообщили в ВТБ, преступники объясняют рассылку приглашений по почте тем, что конкурс якобы имеет «внесистемный характер». «После получения уставных документов от участника ему предлагается ряд опций, которые гарантированно приведут к победе в закрытом конкурсе. Чаще всего злоумышленники предлагают услуги третьих лиц по получению дополнительных разрешений, допусков и прочей разрешительной документации»,— рассказали в банке.

В этом году ВТБ планирует запустить систему по противодействию телефонного мошенничества. Голосовая система будет распознавать как звонки якобы от имени банка, так и звонки в банк от людей, представляющихся клиентами.

О том, как банки противодействуют мошенникам, читайте в материале “Ъ” «Банки выступили единым антифродом».