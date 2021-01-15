Банки выступили единым антифродом

Как отмечают эксперты, в конце прошлого года увеличились атаки со стороны злоумышленников на средства пенсионеров. По различным оценкам, объем похищенных в прошлом году средств мог вырасти в десять раз, до 66 млрд руб. Для борьбы с этим банки вынуждены ужесточать свои антифрод-системы, что иногда приводит к блокировке даже легальных операций пожилых клиентов. При этом, по оценке экспертов, такое поведение банков идет на пользу клиентам, потому что если кредитная организация пропустит действия злоумышленников, вернуть клиенту понесенные потери будет значительно сложнее.

В последнее время в соцсетях стали появляться истории, в которых родственники пенсионеров рассказывают о том, как банки отказывают пожилым людям в обслуживании. Так, один пользователь Facebook рассказал, что пожилому человеку, получающему пенсию в Сбербанке, заблокировали личный кабинет и мобильный банк. В личной беседе сотрудник банка, отказавшийся разблокировать личный кабинет, заявил, что «сейчас много мошенничества». Другой пользователь сообщил, что его родственнику-пенсионеру отказались выдать средства со счета при личном визите в отделение Сбербанка, мотивируя это возрастом клиента. Эксперты в области информбезопасности считают, что такие инциденты могли быть связаны с ужесточением антифрода в кредитной организации. Тем более что, по словам главы службы информационной безопасности ГК «Элекснет» Ивана Шубина, к концу 2020 года обозначился всплеск атак на средства пенсионеров со стороны злоумышленников.

Как заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, регулярный мониторинг жалоб в сети и обращений граждан показывает, что уровень мошенничества с выводом денежных средств с платежных карт граждан постоянно растет. С пластиковых карт мошенники за 2020 год увели 66 млрд руб., тогда как в 2019 году эта цифра равнялась 6,4 млрд руб., то есть объем похищенных средств вырос более чем в десять раз за год (см. “Ъ” от 24 декабря 2020 года). По ее словам, чаще всего пострадавшими являются граждане предпенсионного и пенсионного возраста.

Как сообщили “Ъ” в Сбербанке, пожилые люди всегда были в центре внимания мошенников как одни из наименее защищенных категорий граждан, атаки на эту группу клиентов не прекращаются и сегодня. «При выявлении операции, совершаемой с высокой долей вероятности мошенником или самим клиентом, находящимся под воздействием злоумышленника, банк может приостановить операцию и даже заблокировать доступ в сервисы дистанционного банковского обслуживания. Далее с клиентом связываются наши сотрудники, и в большинстве случаев им удается вывести жертву из-под влияния злоумышленников и предотвратить возможную потерю его денежных средств»,— заявили в банке.

Вместе с тем, по словам экспертов, банк не вправе вводить дискриминацию по возрастному признаку и отключать клиентам пожилого возраста дистанционное банковское обслуживание (ДБО). В то же время, как указывает руководитель юридического департамента МКБ Ирина Гудкова, 161-ФЗ «в случаях выявления банком операций, имеющих признаки проводимых без согласия клиента, дает право приостановить использование ДБО, чтобы связаться с клиентом для уточнения его волеизъявления на проведение платежа». Директор департамента информационной безопасности банка «Открытие» Илья Сулоев заявил, что «банк отслеживает не свойственные клиенту операции, учитывая сведения о клиенте. При этом сценарии регулярно актуализируются с учетом выявленных схем и тенденций электронного мошенничества».

Однако, как отмечают специалисты по информационной безопасности, стандартные алгоритмы антифродов включают в себя блокировки сумм, которые не характерны для человека. Например, при ежемесячных тратах в 30 тыс. руб. перевод за день в 300 тыс. руб. «Проблемой является блокировка платежей подобными системами, которые либо имеют много ложных срабатываний и снижают лояльность клиентов, либо пропускают ряд действий злоумышленников»,— указывает директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский, и, по его мнению, часто банки выбирают второе. «Рыночные условия запрещают им терять клиентов, а попавшийся на удочку мошенников человек будет сам виноват»,— считает он.

В нескольких банках “Ъ” сообщили, что не видят тенденции роста мошеннических атак именно на пожилых людей. Но, как пояснили в одном из них, мошеннические атаки идут волнами и редко охватывают клиентов сразу всех банков. «Злоумышленники тоже несут расходы и поэтому выбирают, какие базы клиентов банков покупать, исходя из вероятности получить прибыль»,— отметил собеседник “Ъ” в крупном банке.

Максим Буйлов