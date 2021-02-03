ВТБ намерен запустить распознавание мошеннических звонков в 2021 году

Система по противодействию телефонного мошенничества от ВТБ будет массово развернута в 2021 году, сообщил банк. Голосовая система будет распознавать как звонки якобы от имени банка, так и звонки в банк от людей, представляющихся клиентами.

Голосовая антифрод-система использует технологии искусственного интеллекта и распознает «различные сочетания параметров и возможных событий», указано в сообщении ВТБ. В случае звонков в банк от имени клиентов сотрудник банка получает сигнал от системы и задает звонящему дополнительные вопросы. По словам заместителя президента—председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, система «минимизирует активность злоумышленников при звонках в контакт-центр».

В декабре РБК со ссылкой на представителей банков и операторов сообщил, что ВТБ, Сбербанк, Райффайзенбанк, Тинькофф-банк и МТС-банк сотрудничают с мобильными операторами по поводу внедрения совместной антифрод-системы. Представитель ВТБ тогда отмечал, что банк завершил пилотный проект и планирует в ближайшее время внедрять систему.

О том, как банки противодействуют мошенникам,— в материале “Ъ” «Банки выступили единым антифродом».