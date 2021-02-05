Понятому по делу Голунова заплатили за участие в задержании

Сергей Кузнецов, понятой при задержании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, получил от экс-полицейских около 2 тыс. руб. за свое участие в процессе. Об этом он сам заявил на слушаниях в Мосгорсуде. Господин Кузнецов проходит по делу как свидетель.

Прокурор Татьяна Паршинцева в ходе допроса спросила у Сергея Кузнецова, получал ли он вознаграждение за участие в задержании в качестве понятого. «Да, на такси дали. Где-то 1,5–2 тыс. руб.»,— ответил он.

Господин Кузнецов был понятым в отделе полиции и на обыске дома у Ивана Голунова. Сергей Кузнецов сообщил в суде, что ему позвонил старый знакомый и попросил поучаствовать в задержании. Речь идет о сотруднике полиции по имени Егор. Господин Кузнецов уверяет, что не знал, о каком именно преступлении идет речь.

Напомним, 18 января Мосгорсуд допросил Ивана Голунова. Тот, в частности, рассказал, что, увидев понятого в отделе полиции, один из фигурантов дела и экс-полицейский Игорь Ляховец сказал: «Привет, Серега, ты что, болеешь что ли?»

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года. Полицейские утверждали, что нашли у него наркотики. Позже обвинения с журналиста были сняты, его признали потерпевшим. Обвинительное заключение утверждено в отношении Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова и Максима Уметбаева. Они обвиняются по нескольким уголовным статьям: преступление, совершенное организованной группой (ст. 35 УК РФ); превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК РФ); незаконный оборот наркотиков (ст. 228 УК РФ).

О развитии дела — в материале “Ъ” «Иван Голунов ответил на вопросы полковника».