Суд допросил Ивана Голунова по делу задержавших его полицейских

Мосгорсуд проводит допрос журналиста «Медузы» Ивана Голунова в рамках уголовного дела в отношении бывших полицейских, обвиняемых в подбросе ему наркотиков. Господин Голунов, в частности, рассказал, как увидел подброшенные наркотики, а также получил удар в висок, передает «Медиазона».

В частности, по словам журналиста, при задержании экс-полицейский Денис Коновалов спросил, что Иван Голунов делал в Риге и «что у вас там за сходка была». Также он рассказал о понятом Сергее Кузнецове, увидев которого один из фигурантов дела Игорь Ляховец сказал: «Привет Серега, ты что, болеешь что ли?». При этом Ляховец утверждал, что понятого не знал. Потом журналист рассказал, как бывший полицейский Акбар Сергалиев при принудительном досмотре открыл его рюкзак, и Иван Голунов увидел там «какой-то пакетик с какими-то цветными шариками, желто-зелеными». После просьбы предоставить адвоката один из обвиняемых Максим Уметбаев ударил господина Голунова в висок, следует из конспекта допроса.

Помимо этого журналист рассказал, как требовал от полицейских связаться с кем-либо из его знакомых или родственников. «Я назвал телефон соседа. Ляховец его записал и секунд через десять все поменялось. Он говорит: мы все знаем, это твой сожитель, ты хочешь предупредить сообщников, чтобы они все уничтожили! Начались гневные цитаты, о том что мы все знаем, вы *** (гомосексуалы.— “Ъ”)»,— сказал он.

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года. Полицейские утверждали, что нашли у него наркотики. Позже обвинения с журналиста были сняты, его признали потерпевшим. Обвинительное заключение утверждено в отношении Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова и Максима Уметбаева. Они обвиняются по нескольким уголовным статьям: преступление, совершенное организованной группой (ст. 35 УК РФ); превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК РФ); незаконный оборот наркотиков (ст. 228 УК РФ).

Подробности — в материале “Ъ” «Ивану Голунову подбросили наркотики для работы».