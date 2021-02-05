Рублю предсказали рекордный рост

Рублю предсказали рост — к апрелю он может укрепиться примерно на 5%. Российская валюта сильно недооценена, но теперь ее поддерживает подорожавшая нефть, ослабление американской валюты и невысокий отток капитала. На этом фоне некоторые аналитики даже посоветовали продавать доллары. Стоит ли сейчас ставить на рубль? Разбирался Сергей Гусев.

По мере того, как нефтяные цены постепенно отыгрывают потери 2020 года и котировки Brent близятся к $59 за баррель, позиции рубля выглядят все более крепкими. Инвестдома с декабря ожидали доллар по 72, а то и по 70 к концу первого квартала, и теперь некоторые из них подтверждают прогнозы.

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Причины для такого оптимизма перечисляет аналитик «ВТБ Капитал» Максим Коровин: «Растет цена на нефть, экспорт газа, дополнительно и объем внешних погашений, и объем дивидендных выплат в первом квартале минимален, то есть отток капитала должен быть минимальным. Кроме того, для иностранных инвесторов текущие ставки по долговым инструментам, в частности ОФЗ, выглядят достаточно привлекательно.

И бюджетная дисциплина, демонстрируемая российскими властями, — одна из самых сильных, если сравнивать с другими странами с формирующимися рынками».

Допустим, рубль сможет существенно укрепиться, но надолго ли? Если в мировой экономике не произойдет ничего неожиданного и особенно жестких санкций не введут, это движение вверх может продолжаться несколько месяцев, считает руководитель операций на валютном и денежном рынке «Металлинвестбанка» Сергей Романчук: «Это может быть надолго в том случае, если цены на нефть продолжат расти, что, в общем-то, не исключено, а, скажем, отсутствие каких-либо значимых санкций в течение года приведет постепенно к снятию этой надбавки, которую требуют инвесторы. И если это геополитическое бремя уйдет, то это будет дополнительным фактором укрепления рубля. Поэтому, в принципе, рубль, действительно, может встать в многомесячный тренд на укрепление».

Получается, пора продавать доллары? У скептиков есть возражение: вот будет нефть по 60, тогда и можно об этом подумать. К тому же на поверку все «экономические» аргументы в пользу сильного рубля доверия пока не вызывают, возражает ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков: «Повод есть — это дорогая нефть. Но все остальное пока еще не говорит о том, что рубль готов к укреплению. Это не связано с тем, что у нас есть какие-то санкционные риски. У нас реальная доходность по ОФЗ очень близка к уровню инфляции, что является демотиватором для нерезидентов на покупку российских долговых обязательств, а через них, соответственно, и рубля. Поэтому все, в принципе, говорит за рубль, и он сейчас такой слабый нам не нужен. Единственное, мы не видим, что к рублю испытывает интерес международный капитал».

Впрочем, сыграть на росте рубля все-таки можно. Но придется очень тщательно контролировать риски, отмечает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский:

«Мы бы ориентировались на длинные позиции по рублю только в краткосрочном периоде, в течение недели, три-четыре дня, с обязательным фиксингом до выходных и держали бы в уме неопределенные перспективы сырьевых площадок.

В последнее время в выходные большое количество событий происходит, поэтому лучше вслед за рынком избавляться от позиций в пятницу, к закрытию сессии. Геополитическое давление и в целом риск-аппетит на рынке в последнее время колеблется не в пользу рисковых активов».

Статистика говорит о том, что игра на валютных курсах — явно не сильная сторона россиян. Как подсчитал ранее “Ъ”, всего за пару лет граждане потеряли минимум 200 млн руб. и это лишь у официальных форекс-дилеров.

Есть и еще одна проблема. Расчеты аналитиков могут быть сколь угодно логичными, но опыт 2014 года показывает, что реальность, в том числе на валютном рынке, может меняться стремительно и совершенно непредсказуемо.